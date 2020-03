Prévention contre le Coronavirus : éviter tout voyage non impératif à l’étranger

«L’Algérie enregistre officiellement vingt cas de coronavirus, 18 cas sont asymptomatiques, tandis que 2, provenant d’Espagne, présentaient des symptômes similaires à ceux de la grippe saisonnière», a déclaré, hier, le directeur de la prévention auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar, lors d’une conférence de presse au siège du ministère.

M. Fourar a précisé que, outre l’Italien rapatrié et deux espagnoles, 13 autre cas ont été enregistrées à Boufarik, 2 à Alger et 2 autres à Mascara. Il a tenu, toutefois, a rassuré les algériens en relevant qu’il n’y a pas eu de nouveau cas ces dernières 24 heures et que 80% des personnes touchées par le Covid-19 guérissent sans avoir besoin de traitement.

L’intervenant a indiqué que l’ensemble des vols et des navires en provenance d’Italie et de France connaissent un contrôle renforcé, ajoutant qu’à ce stade il «n’y a pas de raisons de suspendre les rassemblements publics car il n’y a pas de foyer épidémique autochtone». «Nous sommes encore en phase 1, le ministère de la Santé s'attelle à établir une enquête épidémiologique pour tous les cas importés afin d'identifier les sujets en contact, les prendre en charge et éviter que le virus ne devienne autochtone», a-t-il souligné.

Il a, dans cet ordre d’idées, conseillé les Algériens d’éviter tout déplacement non impératif à l’étranger pour empêcher l’importation du coronavirus. «La crainte pour notre pays demeure l'importation des cas à travers les voyages, notamment en Europe», a-t-il estimé.

Le directeur de la prévention du ministère de la Santé a, également, indiqué qu’un portail électronique a été mis en place afin de pouvoir répondre à l’ensemble des questions des citoyens concernant le Covid-19. Sur le plan régional, il a révélé que pas moins de 9 pays africains sont touchés par cette épidémie. M. Fourar a, en réponse à une question, assuré que les portes du ministère sont ouvertes à toute personne susceptible de proposer un traitement de la maladie.

M. Djamel Fourar a aussi abordé le cas du patient mis sous quarantaine et qui a pris la fuite de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) de Boufarik, ce ne sont pas les conditions d’isolement qui en sont l’origine de cette fuite. «Il n’est facile pour personne d'accepter de s'enfermer durant 14 jours et de faire l'objet d'une restriction de circulation», a-t-il conclu assurant, à cet effet, que les établissements assurent un suivi psychologique pour les malades. Prenant la parole, le chef du service maladie infectieuse de l’EHS de Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi, a affirmé que ce comportement n’est pas propre à l’Algérie et n’est pas lié aux conditions d’isolements. Il est, dit-il, la résultante des facteurs psychologiques. «Nous avons pu observer des cas de fuite en Russie», a-t-il déclaré avant d’annoncer que 14 sujets, ne présentant pas de symptômes de Coronavirus, sont actuellement en isolement dans cette unité, alors que les résultats d'analyses pour huit cas suspects «sont attendus dans la journée». Le Dr Yousfi a, d’autre part, appelé à éviter tout comportement inopportun, appelant à adopter des mesures d’hygiènes drastiques et à renoncer à tout voyage non impératif en Europe, «l’un des plus importants foyers du virus au monde».

Pour sa part, le directeur général de l’Institut national de santé publique, le Dr Lyes Rahal, a rappelé qu’ «à ce stade la prévention et le contrôle de nos frontières est la solution idoine pour parer à la menace d’importation du virus». Il a, aussi, invité les citoyens à prendre des précautions quotidiennes telles que le lavage des mains avec du savon et/ou une solution hydro-alcoolique. Il a souligné, en outre, que «le port du masque n’est pas nécessaire lorsque l’on n’est pas malade».

A la fin de son intervention, le Dr Rahal a insisté sur l'a nécessité de déclarer tout cas suspect, par le biais d’un système d'information, se réjouissant que les deux cas confirmés, en provenance d’Europe, ont été détectés à temps évitant ainsi d’autres contaminations.

Sami Kaidi