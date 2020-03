Hôpital militaire régional universitaire de Béchar : Exercice de simulation portant sur un afflux massif de blessés

Un exercice intitulé «Chiffa 2020» et portant sur un afflux massif de blessés au niveau de l’hôpital militaire régional universitaire de Béchar (HMRUB, 3e Région militaire), a été exécuté hier, à proximité du carrefour de l'aéroport Boudghène-Benali-Lotfi de Béchar et de la route menant vers la commune de Lahmar (nord de Béchar), a constaté un journaliste de l’APS.

Le scénario de cet exercice supervisé par le général major Smaili Mustapha, commandant de la 3e RM, qui s’est déroulé en grandeur nature et dans des conditions proches de la réalité, se résume en un autobus transportant 60 passagers, dont 30 de nationalités étrangères se rendant en ville, qui s’est renversé non loin de l’École des cadets.

Face à cet accident, ayant causé plusieurs décès et une cinquantaine de blessés, dont certains gravement atteints et de nombreux étrangers, et devant son caractère d’urgence exceptionnelle, le wali de Béchar a déclenché le plan ORSEC et a demandé l’intervention de l’Armée nationale populaire (ANP). À la suite de cette demande, le commandant de la 3e RM a réactivé la cellule de crise régionale, présidée par son adjoint, où le plan d’intervention catastrophe est mis en œuvre pour l’organisation des protocoles de secours et l’évacuation des victimes de l’accident vers l’HMRUB. Le plan d’intervention catastrophe complète le dispositif prévu par le plan ORSEC de la wilaya et est adapté à cette catastrophe à effet limité. Le commandant-adjoint de la 3e RM, qui est le premier responsable de la cellule de crise régionale, a instruit les responsables de l’HMRUB pour intervenir efficacement, en coordination avec la direction locale de la Protection civile, pour une bonne prise en charge des victimes.

L’exercice, qui s’est déroulé comme prévu et supervisé sur le terrain par le général Boussaha Abdelghani, chef d’état-major de la 3e RM et le général Moussaoui Abdelhamid, directeur général de l’HMRUB, a pour objectifs la sensibilisation des personnels des services de la santé militaire à la prise en charge des victimes d’accidents ou de catastrophes, aux situations d’urgences, en plus de s’exercer sur les accidents type «Accident de la voie publique». Le déploiement des différentes composantes névralgiques du plan d’urgence d’évacuation d’afflux de blessés «Chiffa 2020» a été opéré, car l’HMRUB est doté d’un dispositif en cas de crise majeure, qui lui permet de mobiliser immédiatement les différents moyens humains et logistiques pour faire face à un afflux important de victimes, comme l’a souligné son directeur général le général Moussaoui Abdelhamid.

Il s’agit de faire acquérir les réflexes nécessaires aux différents responsables des services médicaux de l’HMRUB et de raffermir leur réactions chacun dans son domaine de compétence et spécialité, de perfectionner les services de secours aux situation d’urgences, de tester les modalités de réponses en cas d’interventions des services d’aide d’urgence médicale (SAMU) et des urgences médicales et chirurgicales (UMC) de l’HMRUB, et de tester l’efficacité et la réactivité des services hospitaliers, en plus de l’évaluation des besoins supplémentaires de forces et de moyens nécessaires de l’hôpital pour faire face à une telle éventualité.

Le contrôle d’application du plan «Chiffa 2020» figure également parmi les objectifs de cet exercice qui s’inscrit au titre des préparatifs au combat des éléments de l’ANP.