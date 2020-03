Montage automobile et financement occulte de la campagne électorale : Le procès se poursuit pour le 7e jour à la cour d’Alger

La première chambre pénale près la cour d'Alger a repris, hier, l'audience au septième jour du procès en appel des accusés impliqués dans les deux affaires relatives au montage automobile et au financement occulte de la campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2019.

L'audience a débuté, après une heure de retard, en raison de la comparution d'un nombre d'accusés devant le procureur de la République au tribunal de Sidi M'hamed, dans le cadre d'une instruction ouverte dans d'autres affaires de corruption, a-t-on appris auprès du collectif de défense des accusés.

Le collectif de défense de l'homme d'affaires, Mazouz Ahmed, a entamé sa plaidoirie en faveur de son mandant, en récusant les accusations retenues contre lui pour lesquelles il a été condamné à sept ans de prison ferme assortis d'une amende, à savoir : blanchiment d'argent, influence des agents de l'État et financement occulte de la campagne électorale.

La cour avait entendu, dimanche, les plaidoiries de la défense, en l'occurrence les avocats d'un nombre d'accusés, dont le président-directeur général (PDG) de la Banque nationale d'Algérie (BNA), Achour Aboud, d'anciens cadres du ministère de l'Industrie et des Mines, Hassiba Mokraoui, Tera Amine, Abdelkrim Mustapha, le Directeur de la promotion de l'investissement au même ministère, Agadir Omar et l'homme d'affaires Hassan Larbaoui, ainsi que la défense de l'accusé Fares Sellal, plaidant tous la relaxe pour leurs mandants.