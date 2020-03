Lutte contre la Corruption à Alger : Quatre responsables locaux arrêtés

Quatre responsables locaux ont été arrêtés dans la capitale, en flagrant délit de corruption, a indiqué, hier, le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger.

Selon la cellule de communication du groupement territorial de la GN d’Alger, les éléments de la brigade de recherches de Sidi Slimane ont réussi à déjouer une affaire de chantage et demande d’indus avantages, dans laquelle sont impliqués des responsables locaux.

L’enquête a été diligentée suite à une plainte déposée par un citoyen, victime d’un chantage de la part du P/APC de Draria et de son adjoint, ainsi que du président de la commission de l’urbanisme au niveau de la même APC et le vice-président de l’APC de Birtouta. Ces derniers ont exigé de la victime une somme de 800.000 DA en contrepartie d’une autorisation d’organiser une foire commerciale au quartier Daboussi à Draria.

Informé, le procureur de la République près le tribunal de Chéraga a ordonné l’ouverture d’une enquête.

En coordination avec la victime, les enquêteurs de la GN ont tendu une souricière qui a permis, dans un premier temps, l’arrestation du président de la commission de l’urbanisme en flagrant délit. Il était en possession de 500.000 DA représentant une partie du pot de vin demandé.

Les investigations approfondies ont fait ressortir l’implication d’élus locaux dans ces faits à caractère pénal. «Il s’agit du P/APC de Draria, de son adjoint, ainsi que du P/APC adjoint de Birtouta», a précisé la même source. Les mis en cause ont été présentés devant la justice. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour les chefs d’inculpation d’abus de fonction, de trafic d’influence et d’octroi d'indus privilèges.

Neila Benrahal