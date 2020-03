Marché pétrolier : Les cours en chute libre

L'Algérie est appelée à aller vers une croissance rapide et soutenue. Mais comment et par quels moyens ? La santé économique et financière du pays dépend essentiellement du prix du pétrole, actuellement en chute libre, en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde.

Bien que les solutions relevant du potentiel du pays existent, notre croissance économique confirme son caractère structurellement volatile, au gré de facteurs endogènes et exogènes qui pèsent sur les équilibres budgétaires. La situation financière du pays demeure fragile et tributaire des fluctuations du marché des hydrocarbures. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad notait à juste titre une aggravation du déficit budgétaire en 2019, une hausse du déficit de la balance commerciale à 10 milliards de dollars à la fin 2019, le recul des réserves de change de plus de 17 mds de dollars et la hausse de la dette publique intérieure représentant 45% du PIB, contre 26% en 2017. Ajoutons à cela, la corruption qui a gangrèné notre économie attestant de la mauvaise gouvernance qui pesait de tout son poids sur le climat des affaires. Face à cette situation défavorable, l'Algérie œuvre activement en faveur de l’optimisation de sa politique commerciale extérieure et de définir les moyens de réduire autant que possible les rentes de situation. Les cours du pétrole s'effondraient hier matin et subissaient leur chute la plus sévère depuis la guerre du Golfe en 1991, après l'échec des discussions entre la Russie et l'Arabie saoudite. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 35,52 dollars à Londres, en baisse de 21,54% par rapport à la clôture de vendredi. A l'ouverture en Asie, il s'est effondré jusqu'à 31,02 dollars, un niveau plus vu depuis février 2016. A New York, le baril américain de WTI pour avril dévissait de 22,02% à 32,19 dollars. Il est tombé jusqu'à 27,34 dollars, un plus en quatre ans également. Cette déroute s'explique par la décision de l'Arabie saoudite de baisser unilatéralement ses prix à la livraison, opérant la plus importante réduction en 20 ans. Aussi, à l'instar des autres pays producteurs de pétrole, le contexte économique que traverse l'Algérie est difficile. La conjonction d’un ralentissement de l'activité économique, d'une faible croissance sur le plan national, avec pour toile de fond la tendance baissière des prix de l'or noir, augurent d’une année difficil. Le gouvernement Djerad s’attèle à rattraper le train de la croissance et surtout faire profiter les différents pans de la société de manière équitable des fruits de cette croissance économique.

Pour ce faire, le gouvernement a annoncé et pris plusieurs mesures pour relancer la machine économique. Parmi les chantiers phares, nous pouvons citer, la mise en œuvre d'un nouveau modèle de développement, la compétitivité de l’offre exportable, la justice sociale, avec leurs corolaires en réformes du secteur de la finance et des banques, de l'investissement et du climat des affaires, du foncier, du pouvoir d'achat et de l'emploi... 2020 devrait se démarquer comme étant l’année où l'Algérie va s’appuyer sur un nouveau modèle de développement. Un modèle devant rompre avec celui précédent ayant montré des limites, dans la mesure où le taux de croissance économique demeure en deçà des attentes. Avec la loi de finances 2020, l'ancien gouvernement a certes annoncé la couleur, arrêté les grandes lignes et les indicateurs macroéconomiques à réaliser. Toutefois, force est de constater que les indicateurs économiques et les dispositions annoncées pourraient s’avérer insuffisantes pour remédier un tant soit peu à l'affaiblissement et impulser la dynamique nécessaire pour promouvoir l’entrepreneuriat et la création d’emplois. D'ailleurs, c'est compte tenu des nombreuses lacunes de la LF 2020 que le Premier ministre Abdelaziz Djerad a proposé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’élaboration d’une loi de finances complémentaire pour remédier aux déséquilibres contenus dans la loi de finances 2020 élaborée par l’ancien gouvernement dirigé par Noureddine Bedoui. «J’ai proposé au président de la République l’élaboration d’une loi de finances complémentaire qui verra entre autres l’annulation des dispositions fiscales abusives touchant les travailleurs du Sud et les professions libérales et qui avaient pour objectif de créer la zizanie», avait déclaré Djerad, à l’issue de sa présentation devant les députés de l’Assemblée populaire nationale. Abdelaziz Djerad affirme aussi avoir été à l’origine de la proposition de recours à une «loi de finances complémentaire» afin d’«annuler les dispositions fiscales injustes contenues dans la loi de finances 2020». M. Abdelaziz Djerad affirme que son gouvernement «s’attellera à assainir l’héritage désastreux de la gouvernance des années précédentes par la mise en place de nouvelles pratiques ouvrant la voie à un changement politique et économique auquel aspire le peuple algérien». Il assure pouvoir arriver «à dépasser la situation économique et financière difficile de l’Algérie». «Le gouvernement s’emploiera à l’élimination des dérives ayant marqué la gestion des affaires publiques de l’Etat et des incidences négatives des forces anticonstitutionnelles sur la décision politique et économique du pays», a-t-il affirmé.

Farid Bouyahia