Association Nationale des Diabétiques : Un programme étoffé pour 2020

L’Association nationale des diabétiques renforce sa présence sur le terrain, pour se transformer carrément en oreille attentive, conseillère et accompagnatrice de toutes les personnes atteintes de cette maladie chronique, très répandue, affectant ainsi toutes les couches de la société, avec un chiffre qui frise actuellement les 5 millions, soit près de 15% de la population algérienne, selon les statistiques.

En effet, ce mouvement associatif, qui a vu le jour récemment, animé d’une volonté de soutenir, de guider et d’informer le malade, bref, se battre pour aller vers une prise en charge efficace et efficiente, à même de permettre à cette population de mener une vie normale, est fidèle à ses objectifs et à sa feuille de route qui se veulent, avant tout, une réponse à un état des lieux, de plus en plus compliqué par l’évolution inquiétante de la fréquence de cette pathologie. l’Association nationale des diabétiques revient, en ce début de l’année 2020, avec un programme et un plan d’action établis par le comité scientifique de celle-ci qui prévoit plusieurs activités, allant de l’organisation à la participation à des journées de sensibilisation, scientifiques, de formation et autres évènements, en collaboration avec la tutelle et autres mouvements associatifs. Le programme, estime le président de l’Association, M. Tebal El-Khier, s’articule sur la vulgarisation, d’autant plus que le malade a besoin d’une éducation diététique, thérapeutique, ainsi que des séances psychologiques qui représentent 50% de la guérison du patient. Aussi, dans le cadre de la célébration de la journée nationale du diabétique, qui coïncide avec le 24 mars de chaque année, deux journées sont inscrites au programme de l’association en question. Il s’agit d’une rencontre qui sera organisée de concert avec le Centre hospitalo-universitaire de Bab El-Oued, le 12 du mois en cours, autour de l’obésité, du diabète sucré, de la dyslipidémie et du risque cardiovasculaire et, enfin, les dysthyroïdies aux âges extrêmes, et ce à la bibliothèque nationale d’El-Hamma. La deuxième manifestation, selon notre interlocuteur, est prévue le 13 du même mois. Cette rencontre professionnelle, puisqu’elle réunira, à l’hôtel AZ de Kouba, pas moins de 40 présidents d’associations de wilaya et des médecins généralistes dans un souci de les initier, voire les impliquer dans la prise en charge du diabétique. M. Tebal estime que ce genre d’associations, par leur caractère d’accompagnateur de malades, se doivent de détenir toutes les informations sur l’évolution de ce problème de santé qui touche de plus en plus les algériens, mais également les recommandations susceptibles d’éviter d’éventuelles complications pour le patient. Notre interlocuteur ne manquera pas de souligner que l’année 2020 a débuté par un projet de dépistage du diabète de 500 personnes au sud du pays, piloté par des membres de l’association et une équipe de médecins, et ce durant les mois de janvier et février derniers, avant de poursuivre que d’autres actions sont envisagées pour célébrer la journée internationale sans tabac et la journée mondiale de l’enfance, puis des colonies de vacances au profit de 100 enfants durant la saison estivale et des journées sur l’obésité et l’enfant scolarisé, durant les mois de septembre et d’octobre prochains, avec les ministères de l’éducation nationale, la santé et la solidarité, à travers le territoire national. En novembre, des ateliers seront à l’ordre du jour pour marquer la journée mondiale du diabète.

M. Tebal conclut, en adressant un appel à l’endroit de tous les professionnels de la santé, ainsi que les associations, pour contribuer, chacun à sa manière, à la sensibilisation au diabète, premier pas pour aller vers l’amélioration de la prise en charge du malade.

Samia D.