Journée mondiale des Mathématiques : 135 élèves de 9 wilayas à Sétif

«Les mathématiques sont partout.» C’est sous ce slogan qu’est organisée, cette année, la journée internationale des mathématiques qui a fait l’objet, hier à Sétif, d’une importante rencontre régionale mettant en compétition les meilleurs élèves de différents cycles, émanant de plusieurs wilayas. Une journée, connue sous le nom de «Pi Day» et placée sous l’égide de l’UNESCO, symbolise, dans toute sa grandeur, le rôle des mathématiques dans la compréhension des enjeux sociétaux et environnementaux.

Elle est d’autant plus importante, qu’elle est célébrée au moment où le département de l’Éducation nationale dans notre pays décide de promouvoir les mathématiques au rang qui lui sied et motiver les élèves à aller vers les filières maths et mathématiques techniques pour la réalisation des grands objectifs de l’Algérie nouvelle, une Algérie résolument tournée vers les sciences et la technologie. C’est à ce titre que les 135 meilleurs élèves dans cette filière, venus de Sétif, Khenchela, Biskra, Jijel, Batna, Béjaïa, Mila, M’sila et Bordj bou-Arréridj, se sont rencontrés, hier à Sétif, pour la phase régionale de ce concours qui regroupe à ce niveau les jeunes talents de la 5e année primaire, ceux de la 4e année moyenne et les élèves de 3e année secondaire dans les filières maths, mathématiques techniques et sciences expérimentales.

La phase régionale de ce concours, lancée par Abdelaziz Bezala et qui s’est tenue au lycée de la cité El-Bez, s’inscrit dans la célébration de la journée mondiale des mathématiques, prévue pour le 14 de ce mois. Une phase à l’issue de laquelle émergeront les meilleures potentialités à même de prendre part et défendre leurs chances, lors de la phase nationale qui est prévue le 12 mars à Alger.

F. Zoghbi