BÉCHAR : DéPISTAGE DES MALADIES RÉNALES

Prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies des reins, c’est tout l’objectif que s’est fixé l’Association algérienne des maladies rénales, en étroite collaboration avec celle du Club des jeunes médecins néphrologues algériens, à l’occasion des journées de dépistage de cette pathologie qui se sont tenues du 7 au 9 mars à Béchar. Sous les deux tentes implantées sur la place de la République, au centre-ville, ces jeunes médecins et consultants n’auront point hésité à prodiguer autant d’informations et de conseils aux citoyens, venus nombreux à cette rencontre, placée sous le slogan «Nous sommes ici pour votre Santé» et inhérents aux symptômes de la maladie (manque d’appétit, difficultés respiratoires, risque de fragilité des os, envies fréquentes d’uriner, etc.), à ses raisons, notamment celles dues à l’hypertension, au diabète, aux infections rénales et à la destruction de certaines cellules rénales et dans quels cas demander conseil aux médecins. Une entreprise qui aura été très bien accueillie par la population, qui n’aura, d’ailleurs, pas manqué de saluer cette opportunité lui ayant aussi permis de prendre connaissance de certaines règles d’or en matière de prévention, dont nous citerons essentiellement l’exercice physique, la consommation d’une nourriture saine et d’une eau propre, ainsi que la nécessité d’une consultation régulière de la fonction rénale.

Ramdane Bezza