Tourisme dans la Saoura : Un patrimoine culturel à mettre en valeur

Contribuer à l’effort de promotion du tourisme, telle est l’ambition de Mohamed Dali, chargé de communication et des relations extérieures de l'Association tourisme, loisirs, échanges et développement de la Saoura (ATLED).

Cette association redouble d’efforts pour apporter sa contribution à l’effort de relancer la destination Algérie, particulièrement dans le sud du pays. Elle s’investit à travers les séminaires et les conférences auxquelles elle prend part et les nombreuses autres activités qu’elle entreprend, à l’image des échanges culturels, mais également à tout ce qui a trait au tourisme social, à l’éducation, à l’environnement, aux sessions de jardinage et de reboisement, en général. Entre 2018 et 2019, 10.000 arbustes ont été plantés, à l’initiative de cette association engagée dans la promotion du tourisme et la sauvegarde des espaces verts. Elle accorde également une importance cruciale à la sensibilisation des touristes aux conséquences des essais nucléaires effectués par la France coloniale dans le Sahara. «C’est pour cela qu’à chaque visite de touristes, nous veillons à les informer au mieux sur l’impact du nucléaire», souligne M. Dali, à El Moudjahid. Il indique qu’en 2019, 50.000 touristes nationaux et 2.000 étrangers ont séjourné dans la région. Si l’on compte ceux qui ont opté pour les bivouacs, ce chiffre pourrait atteindre 80.000 touristes algériens et 3.000 étrangers, soutient le représentant de l’ATLED, pour lequel les chiffres énoncés restent en deçà des potentialités de l’Algérie en matière de tourisme. Le secteur peut être le principal générateur de recettes hors hydrocarbures. «Si la part du tourisme dans le produit intérieur brut ne dépasse pas 2%, ce taux pourrait être revu à la hausse», considère le porte-parole de l’ATLED, qui insiste sur l’importance de booster ce secteur créateur de richesse. Dans cet ordre d’idées, M. Dali propose l’assouplissement des procédures d’octroi de visas aux touristes, une révision des prix des billets d’avion et la formation de guides touristiques.



Faciliter la tâche aux investisseurs



Il est aussi question, poursuit-il, de «simplifier les procédures aux hommes d’affaires et autres opérateurs désireux d’investir dans le secteur, à travers la réalisation de complexes touristiques». Le chargé de communication de l’ATLED entend apporter sa contribution, pour arriver à assurer la promotion du tourisme. Pour lui, il faut mettre la main dans la main afin de réaliser l’engagement pris par le chef de l’État en matière de promotion du tourisme. L’engagement numéro 19 de M. Tebboune porte, en effet, sur la segmentation stratégique de la demande touristique nationale et internationale, afin de déterminer le type de tourisme à mettre en valeur (estival, culturel, religieux, saharien, montagneux et familial), et la mise en œuvre d'un plan «Destination Algérie».

L’ATLED, qui œuvre au développement du tourisme durable et solidaire afin de donner à tout le monde un accès facile aux vacances et au divertissement, a pour objectif d’attirer des touristes étrangers, fait remarquer le responsable de cette association. Et d’ajouter que «pour le séjour, nous travaillons avec des partenaires locaux dans le milieu rural, notamment des femmes, tout en mettant en valeur la nature et le patrimoine culturel».

Évoquant e les prestations assurées, il révèle que l’ATLED a déjà organisé de nombreux voyages pour des groupes de touristes de tout âges dans la région de la Saoura. Il cite, dans ce sillage, un certain nombre de villes oasis et d’autres lieux de grand intérêt touristique, comme Beni Abbès, Igli, Taghit, Kerzaz et Timimoun. Autant de régions enchanteresses et de sites envoûtants. D’autres activités, toujours accompagnées par des guides locaux, sont organisées. Il est question, notamment de nuitées dans le désert, de balades à dos de dromadaires, de ski de sable, de cuisine traditionnelle, de soirées folkloriques et d’initiation à la vie et à la culture touareg.

L’association offre des moments de détente et de découverte de la beauté naturelle du grand Sud, avec en plus le plein de vitamine «D» offerte par un soleil omniprésent dans cet espace rayonnant. Pour conclure, et comme n’a cessé de le répéter le représentant de l'Association tourisme, loisirs, échanges et développement de la Saoura, «le désert ne se raconte pas, il se vit». D’où toute l’importance de promouvoir la destination Algérie, riche d’une diversité géographique et culturelle aussi féeriques les unes que les autres. Soraya Guemmouri