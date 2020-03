Présentation de la nouvelle pièce planète géante : Investir dans le théâtre pour enfants

Afin de permettre aux enfants de se distraire, mais aussi de leur donner accès à la culture, à l’éducation et apprécier des moments de partage en collectivité, un nouveaux spectacle pour enfants intitulé «El Kawkab El Imlaq» (la planète géante», produit par le théâtre régional de Biskra, sera présenté dans, l’après-midi d’aujourd’hui, au théâtre national Mahieddine-Bachtarzi. Mise en scène et signée par Mohamed Islam Abbas, qui a son actif plus d’une cinquantaine d’œuvres dont 14 pour enfants, la pièce est interprétée par huit jeunes comédiens issus de la wilaya de Biskra, qui «ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour ce travail», a-t-on précisé, hier, lors d’une conférence de presse tenue au TNA, soulignant que «ce petit groupe s’apprête à célébrer l’accomplissement du cursus d’une nouvelle promotion qui fera le bonheur des enfants».

Le metteur en scène a appelé, à cette occasion, les autorités concernées, en l’occurrence le ministère de l’éducation nationale et celui de la culture, «à prendre des initiatives d’introduire le théâtre dans le cursus scolaire avec des petites formations pour ces jeunes talents, qui seront les hommes et les femmes de demain, et ce, tout au long de l’année», soulignant, toutefois, qu’il est temps de prendre en charge cette catégorie d’enfants, en procédant à la «modernisation» de ce théâtre pour créer «un répertoire théâtral pour enfants» comme c’est le cas pour celui des adultes.

«Il faut s’investir davantage dans le théâtre pour enfants. Cela permet d’avoir des compétences sûres et de qualifié pour l’avenir de notre culture», affirme M. Abbas, appelant aussi à «faire un théâtre pour enfants par des enfants». Pour sa part, le directeur du théâtre régional de Biskra, Mohamed Khoussa, a précisé que le choix du théâtre Mahieddine-Bachtarzi pour le premier spectacle est dû aux travaux que connait celui de Biskra et qui ont atteint les 90%. «Le premier spectacle doit être présenté dans les meilleures conditions, chose qui nécessite de le faire au TNA», souligne-t-il, précisant qu’il accorde une grande importance au théâtre pour enfants, parce que c’est «l’avenir du théâtre de demain». M. Khoussa a relevé par la même occasion que «le développement du théâtre pour adultes est tributaire du développement de celui pour enfants, chose qui nous interpelle à revoir nos priorités». Par ailleurs, il a souligné que cette pièce sera en tournée, du 19 au 31 mars, dans les régions du sud du pays, puis dans d’autres wilayas.

K. A. A.