Nucléaire iranien : L’AIEA réclame une «coopération immédiate» à l’Iran

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a de nouveau demandé à l'Iran, hier, de donner à ses inspecteurs l'accès à deux sites soupçonnés d'avoir pu abriter des activités nucléaires non déclarées. «J'appelle l'Iran à coopérer immédiatement et pleinement avec l'agence, y compris en fournissant un accès rapide aux emplacements spécifiés», a déclaré M. Grossi, à l'ouverture du Conseil des gouverneurs de l'AIEA à Vienne. En janvier, Téhéran a refusé des inspections sur deux sites que souhaitait vérifier l'AIEA. Ces emplacements n'ont pas de lien avec les activités actuelles de l'Iran, mais ont trait aux projets nucléaires militaires du pays dans les années 2000, selon plusieurs sources diplomatiques.

Ce «refus nuit à la capacité de l'agence (...) de fournir une assurance crédible de l'absence de matières et d'activités nucléaires non déclarées en Iran», a jouté M. Grossi devant l'organe de décision de l'AIEA, qui tient cette semaine sa réunion trimestrielle. Téhéran estime ne plus être tenu de s'expliquer sur ses agissements dans les années qui ont précédé la signature de l'accord nucléaire de 2015, aujourd'hui menacé de délitement complet. Téhéran reproche à l'AIEA d'effectuer ces réclamations sous pression d'Israël et des États-Unis. Ces nouvelles crispations sont de nature à renforcer la position d'une ligne dure vis-à-vis de l'Iran, en particulier à Washington. D'importantes bornes fixées par l'accord de 2015 entre l'Iran et les grandes puissances (JCPOA) ont sauté. Téhéran a lancé le processus d'enrichissement d'uranium dans ses centrifugeuses avancées récemment installées, repris le processus d'enrichissement dans l'usine souterraine de Fordo et dépassé le taux d'enrichissement autorisé, fixé à 3,67%. La République islamique entend ainsi répliquer aux États-Unis de Donald Trump qui se sont unilatéralement retirés, en 2018, de cet accord historique visant à l'empêcher de se doter de l'arme atomique.

Conséquence de cette intensification du programme nucléaire iranien, le stock d'uranium faiblement enrichi de l'Iran, de 1.020,9 kilos, est désormais cinq fois supérieur au seuil autorisé, selon le rapport de l'AIEA daté du 3 mars.