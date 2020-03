Quarts de finale aller de la coupe d’Algérie : CABBA - ESS et USB - WAB : Favorables aux locaux

C’est sans nul doute le choc de ces quarts de finale de la coupe d’Algérie de football, qui, pour rappel, se joueront en double confrontation. Cet après midi, le Chabab Ahly Bordj Bou Arréridj accueille l’Entente de Sétif pour un derby des hauts-plateaux explosifs. Les deux teams, dans une forme olympique ces dernières semaines, ne jurent que par la victoire. «C’est un derby difficile entre deux formations qui se connaissent parfaitement. L’Entente est sur une bonne dynamique. De notre côté, le large succès face au MCA a fait beaucoup de bien à l’équipe. Nous sommes déterminés à arracher la qualification. Pour cela, nous devons gagner avec un score confortable, qui nous permet de mieux gérer la seconde manche», a déclaré le défenseur central Hammouche. De son côté, le coach de l’ESS reste déterminé, en affichant quelques appréhensions tout de même. «On s’attend à une empoignade difficile. D’autant plus que le CABBA, qui a enregistré un changement au niveau de son staff technique, vient de réaliser une belle victoire en championnat face au Mouloudia d’Alger. Il va falloir faire preuve de vigilance et de concentration. Cela dit, nous abordons toujours nos rencontres avec l’esprit de gagner. Ça sera aussi le cas face au CABBA. Nous voulons garder la bonne dynamique par laquelle se distingue notre équipe», a indiqué le technicien tunisien, Kouki. Par ailleurs, l’US Biskra, dont les résultats en championnat restent très instables, sera hôte de la formation du WA Boufarik, très euphorique après ses exploits dans la compétition en question et sa suprématie en championnat. «Nous voulons poursuivre notre aventure en coupe d’Algérie. Nous avons pratiquement assuré l’accession en seconde division. Cela nous permet de nous concentrer exclusivement sur cette compétition très populaire. Nous avons prouvé que nous pouvons rivaliser avec les clubs de l’élite, après avoir écarté le MCA et le MCO. Franchement, il n’y a pas une grande différence de niveau. Nous irons donc à Biskra en conquérants. Nous ferons tout ce qu’il faut pour revenir avec un score favorable en prévision du match retour», a souligné le très expérimenté milieu de terrain du Widad, Oudni. «L’objectif pour nous est d’assurer le plus rapidement possible le maintien. Cela dit, à ce stade de la compétition, nous comptons aussi jouer crânement nos chances en coupe d’Algérie. Nous prenons très au sérieux cette équipe de Boufarik qui a déjà fait ses preuves en éliminant deux équipes de l’élite. Nous devons faire la différence chez nous pour éviter toute surprise au match retour. Nous savons que cette équipe du WAB demeure intraitable chez elle», a précisé le coach Leknaoui, qui a reçu le soutien des supporteurs la veille de la réception du Widad. Le programme des rencontres se poursuivra demain, mercredi, avec les rencontres USMBA – ABS et PAC – ASMO. Les matchs retour se dérouleront le samedi 21 mars.

Redha M.

Programme des rencontres

Aujourd’hui :

USB – WAB (15h)

CABBA – ESS (16h)



Demain :

PAC – ASMO

USMBA -ABS