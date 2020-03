Le Nicaragua exprime sa volonté de renforcer ses relations avec l'Algérie

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le chef de la diplomatie nicaraguayenne a affirmé avoir eu une "riche conversation" avec son homologue algérien ayant porté en premier lieu sur les moyens de renforcer les relations et la coopération bilatérales, ainsi que la consolidation des liens "historiques et amicaux" qui existent entre les deux pays.Les entretiens ont porté également sur le volet commercial et les investissements, ainsi que les échanges culturels, a-t-il ajouté.Au plan international, M. Colindres a mis en avant la "convergence de vues" entre les deux pays sur "la nécessité d'aller dans le sens du droit international et de son accomplissement ainsi la charte des Nations Unies", estimant "essentiel" pour les deux pays de contribuer au rétablissement de la paix régionale et dans le monde.Les deux parties ont souligné, en outre, "la nécessité d'émerger dans le contexte du droit de l'autodétermination des peuples et de la non-ingérence dans les affaires internes des pays, ainsi que le développement économique et social des peuples".Le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères a invité, par la même occasion, M. Boukadoum à effectuer une visite au Nicaragua dans le cadre du renforcement des relations bilatérales.(APS)