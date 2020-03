Le ministre des moudjahidine : Les luttes de la femme algérienne à travers l’histoire saluées

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a salué hier à Alger, les luttes de la femme algérienne à travers l'histoire et ce, lors d'une cérémonie organisée en l'honneur des femmes relevant du secteur, à l'occasion de la journée internationale de la femme. Lors de cette cérémonie, le ministre a estimé que cette journée constituait «une halte historique pour tirer les enseignements des luttes des femmes à travers le monde, particulièrement de la femme algérienne, à la lumière de son rôle majeur durant la résistance populaire, le mouvement national et la guerre de Libération nationale où elle était militante, moudjahida, fidaïa et infirmière». A cette occasion, il a appelé les femmes activant dans le secteur à «être à la hauteur de ces luttes, en servant les veuves de chouhada, les invalides et les ayants droit et en s'acquittant pleinement, en cette étape, de leur rôle, à l'instar de leurs prédécesseurs, au service de l'Algérie où plusieurs grands chantiers ramifiés ont été ouverts concernant les lois régissant le ministère et les secteurs en relation avec les moudjahidine et les ayants droit».

«L'Algérie passe par une nouvelle étape qui exige de nous tous d'être à la hauteur des défis et responsabilités qui nous incombent», a-t-il soutenu.