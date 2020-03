M. Ammar Belhimer : «Concilier la contribution de la femme avec ses responsabilités au plus haut niveau»

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé, hier à Alger, que la femme constituait le pilier du secteur de l'Information car représentant 65% des travailleurs, d'où la nécessité de concilier sa contribution avec ses responsabilités au plus haut niveau. Dans une déclaration à l'APS lors d'une cérémonie organisée au Palais du Peuple, à l'occasion de la journée internationale de la Femme, le ministre a souligné que la femme est «le pilier du secteur en ce sens où elle représente 60 voire 65% de ses travailleurs selon les statistiques», cependant cette majorité, a-t-il dit, n'est pas représentée en matière d'occupation des postes de responsabilité. Il a insisté, dans ce sens, sur l'impératif de «concilier la contribution de la femme avec ses responsabilités au plus haut niveau», afin de faire l'équilibre entre son poids et son rôle dans les médias et son accès aux postes de responsabilité, aussi bien dans le domaine audiovisuel que dans la presse écrite, précisant que les études et les statistiques font ressortir un certain déséquilibre entre le poids de la femme dans les médias et l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées. Il s'agit, a-t-il poursuivi de «points que nous œuvrerons à réviser». M. Belhimer a félicité la femme algérienne à l'occasion de sa journée mondiale, rappelant les sacrifices des femmes du secteur, notamment les martyres du devoir durant la décennie noire, victimes de l'extrémisme et du terrorisme, ainsi que les journalistes leaders dans la profession, lesquelles ont consacré leurs efforts à la promotion de l'Information en Algérie