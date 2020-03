Sûreté d’Alger : Distinction des femmes affiliées et des journalistes

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont organisé une cérémonie de distinction en l'honneur des femmes affiliées à ce corps de sécurité et celles travaillant dans le corps de la Gendarmerie nationale, des Douanes et de la Justice, ainsi que des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle.

Lors de cette cérémonie organisée au niveau de l'Unité d'intervention de Kouba, le chef de sûreté de la wilaya d'Alger, le Contrôleur de police M'hamed Bettache, a salué le taux sans cesse croissant des femmes travaillant dans la police, se réjouissant, à ce titre, de l'intérêt accordé par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) à l'élément féminin, en reconnaissance de la compétence de la femme policière, de sa performance distinguée en matière de formation, de sensibilisation et de protection des enfants et des franges vulnérables et des postes à responsabilités qu'elle occupe.

Après avoir salué toutes les femmes algériennes pour leur fête internationale, le même responsable a noté les acquis réalisés par la femme policière et toutes les affiliées de la sûreté de la wilaya d'Alger et de la Sécurité nationale, tous grades confondus, leur souhaitant plus de réussite et de prospérité à l'avenir.

Par ailleurs, M. Bettache s'est félicité du message envoyé par le Directeur général de la Sûreté nationale, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme coïncidant avec le 8 mars, lequel reflète, a-t-il précisé, la reconnaissance du parcours de la femme policière, amplement méritée, et la profonde compréhension de son rôle pivot dans la réalisation de davantage de progrès et de prospérité de l'institution sécuritaire.

Cette cérémonie de distinction intervient en reconnaissance des efforts importants consentis par la femme algérienne et des résultats atteints dans divers domaines, notamment ceux réalisés par la femme policière dans le cadre de l'exercice de sa profession dans différentes spécialités au niveau central, régional et local de toutes les unités de la Sûreté nationale, en sus de la détermination, du dévouement et du professionnalisme dont elle a fait montre, lors de l'exercice de ses tâches.