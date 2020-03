Ministère de l’intérieur : Le rôle de la femme dans la construction du pays

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Kamal Beldjoud, a présidé une cérémonie en l’honneur des cadres et fonctionnaires du secteur.

Le ministre a tenu à leur exprimer ses félicitations, tout en reconnaissant leurs grands efforts fournis et leur dévouements dans l’accomplissement des missions qui leur sont dévolues, et ce avec efficacité, excellence, expertise et professionnalisme.

Le ministre a souligné le rôle important que joue la femme dans tous les domaines de développement, notamment en ce qui concerne la gestion à l’échelle locale. Dans cette optique, le ministre a souligné la volonté de l’État quant à promouvoir la place de la femme en matière de prise de postes à responsabilités à tous les niveaux.

le ministre a remis des cadeaux symboliques à l’ensemble des fonctionnaires femmes du département, tout en leur souhaitant réussite et succès dans leurs missions professionnelles et familiales.