Message du Commandant de la Gendarmerie : «La Nouvelle Algérie a besoin davantage de la contribution de la femme»

L’Algérie d’aujourd’hui aspire à davantage de contribution de la femme, «en raison de ses capacités», dans la bataille de la construction et du développement, a soutenu, hier, le commandant de la Gendarmerie nationale, le général Abderrahmane Arar. Fidèle à ses traditions, le Commandement de la GN a organisé, hier, une cérémonie, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, en présence des hauts cadres de l’institution militaire. Dans une allocution, lue en son nom par le chef d’état-major de la GN, le général Noureddine Gouasmia, Arar a assuré que «la femme est un partenaire par excellence de l’homme dans la promotion du développement dans tous les domaines, à travers sa présence dans tous les secteurs et dans des postes supérieurs et de décision», a-t-il affirmé. Cette cérémonie «constitue une reconnaissance de son rôle», a ajouté le Commandant de la GN, précisant que l’État a toujours veillé à la promotion du rôle de la femme dans tous les domaines politique, économique et social. À l’occasion, il a rappelé son rôle durant la glorieuse guerre de Libération. «On l’appelait Lala, par respect et reconnaissance», a soutenu le général Arar. À l’occasion de cette cérémonie, le commandant de la Gendarmerie nationale a félicité la femme algérienne, pour les efforts consentis dans les différents domaines et secteurs, en lui souhaitant plus de réussite et de prospérité. À noter qu’en marge de la cérémonie, des cadeaux symboliques ont été remis aux femmes présentes, des femmes des différents corps constitués et des journalistes.

Neila Benrahal