Energie : M. Arkab rend hommage aux femmes du ministère

Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a présidé, à Alger, une cérémonie en l'honneur des femmes du ministère, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, a indiqué un communiqué de ce ministère.

À cette occasion, le ministre a rendu un «grand hommage à toutes les femmes du secteur, notamment les femmes du ministère, pour leur dévouement et leur abnégation dans l'accomplissement de leur travail et les efforts déployés pour le développement du secteur», a précisé la même source.

M. Arkab a également «relevé avec «fierté le grand rôle joué par la femme algérienne à travers l'histoire du pays et ses sacrifices dans toutes les périodes cruciales de l'Algérie».

À cet effet, il a «invité les femmes à continuer leurs efforts pour réussir la transition de notre pays et, par conséquent, réaliser son développement économique et social, tout en réitérant sa volonté à encourager les compétences et à œuvrer pour la promotion de la femme à des hauts postes à responsabilités».