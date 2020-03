8 MARS, journée internationale de la femme

Les travailleuses ont été honorées, pour leur contribution et leur dévouement au service de la politique étrangère et de la diplomatie.

Des femmes journalistes ont également été honorées.

Le secrétaire général du MAE a salué les efforts déployés par les femmes pour promouvoir l’action diplomatique et faire rayonner l’image du pays à l’étranger, l'encourageant à poursuivre ses actions et ses efforts en vue d'occuper la place qui leur sied dans ce domaine.

«La femme diplomate occupe aujourd'hui des fonctions supérieures au niveau de l'administration centrale et des services extérieurs», s’est félicité Chakib Kaid, qui a également invité les femmes fonctionnaires à «contribuer efficacement» à l’édification de l'Algérie nouvelle, sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le même responsable a rappelé le rôle de la femme à travers l'histoire. «Elle était témoin et créatrice de la gloire de la grande patrie et partenaire active dans les différentes étapes de son histoire, allant de sa participation à la révolution du 1er Novembre jusqu'à son accès aux postes supérieurs, sans oublier sa présence dans tous les domaines d’activité avec rigueur et efficacité», a-t-il ajouté Il a également affirmé que la femme a participé à toutes les révoltes contre l'occupant français et à la révolution de novembre qui a changé le cours de l'histoire et préservé la souveraineté et l'indépendance de l'Algérie.

Salima Ettouahria