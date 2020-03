Renforcement de la stabilité et de la sécurité au Maghreb : L’UMS salue le rôle pivot de l’Algérie

Les participants aux travaux de la réunion de l'Union maghrébine de scoutisme (UMS), clôturés samedi à Alger, ont salué «le rôle pivot» joué par l'Algérie dans l'édification du Maghreb arabe et du renforcement de sa stabilité et sa sécurité.

Les travaux de cette rencontre à laquelle étaient présents des représentants du Parlement (deux chambres), le conseiller du président de la République, des personnalités politiques et des représentants de la société civile, ainsi que des présidents de l'UMS, ont été sanctionnés par plusieurs recommandations ayant salué le rôle pivot joué par l'Algérie, sous la direction clairvoyante du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans l'édification du Maghreb arabe et le renforcement de sa stabilité et sa sécurité, outre la consolidation de l'intégration maghrébine pour de perspectives prometteuses.

Le communiqué final, lu par le Secrétaire général de l'UMS, Rached Kharbachi, a mis en avant l'action majeure que ne cessent d'accomplir, avec excellence, les Scouts musulmans algériens (SMA) en matière de soutien de l'UMS, de ses activités et de ses initiatives, en sus de la promotion de l'échange entre les groupes scouts maghrébins notamment d'informations, du renforcement de la communication et de l'établissement de jumelages entre les structures des associations nationales.

Il a été recommandé de jeter des ponts et de coordonner l'action au sein de l'UMS, de veiller à la bonne préparation du 7e congrès, prévu juin prochain au Maroc, et de soutenir les commandants, notamment les jeunes au sein de tous les mouvements scouts internationaux.

Les participants ont, par ailleurs, plaidé pour la mise en œuvre des recommandations de la réunion des présidents d'associations scoutes, tenue au Koweït en prévision du Congrès scout mondial prévu en Egypte. De même qu'ils ont mis en avant l'impérative conjugaison des efforts afin de mener à bien les activités prévues au Maghreb Arabe à l'instar de la 6e rencontre des Cadets, prévu juin prochain en Algérie, la rencontre des Randonneurs arabes, attendu en août prochain en Tunisie, ou encore la session arabe de qualification des commandants en matière d'intégration, en juin prochain au Maroc.

Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui avait rappelé, dans une allocution au début des travaux, les objectifs de la réunion à l'instar de la consolidation de l'UMS, des liens de fraternité et de la coopération entre les adhérents au mouvement scout dans les pays maghrébins.

Le Commandant général des scouts tunisiens, Wahid Labidi, le président de l'UMS, Faraj Ben Salim El Qamati, le directeur exécutif à la Fédération nationale du scoutisme marocain, Karim Torki Mohcine ainsi que le président du Comité de solidarité avec le peuple libyen ont salué le rôle actif de l'Algérie dans la consolidation du mouvement scout, affirmant que l'Algérie «demeurera une locomotive pour les pays maghrébins, à même de booster le scoutisme, compte tenu des dénominateurs communs reliant les peuples de la région».