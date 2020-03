Projet de révision constitutionnelle : Prochain séminaire féminin régional Sud à Adrar

Un séminaire féminin régional Sud sera organisé prochainement sur le projet de révision constitutionnelle, a-t-on appris lundi de la secrétaire de wilaya de l’Union nationale des femmes algériennes (I’UNFA).

S’exprimant en marge de la célébration à la Maison de la culture d’Adrar de la journée internationale de la femme, Mme Meriem Bendiba a indiqué que la décision d’organisation de ce regroupement féminin régional, dont la date et le lieu de sa tenue n’ont pas été définis, a été décidée à l’unanimité lors de la visite ce week-end de la secrétaire générale de l’UNFA, Nouria Hafsi, à la wilaya d’Adrar dans le cadre de cette célébration.

Diverses activités ont été mises sur pied, à cette occasion, à travers les communes du Gourara et du Touat et ont englobé, notamment des Portes ouvertes sur les voies de promotion de la femme, des expositions de produits d’artisanat et d’innovation féminine, au cours desquels des engagements ont été donnés par l’UNFA pour offrir des opportunités de commercialisation au Nord du pays de produits artisanaux féminins de la région. Le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a exhorté de son côté, les représentants des secteurs du Tourisme et de la Solidarité nationale à entreprendre les dispositions nécessaires pour valoriser et accompagner les efforts de la femme artisane et les nécessiteuses, à travers un recensement exhaustif des associations pouvant les accompagner à travers leur formation et fourniture de matières premières leur permettant de participer aux salons locaux et régionaux.

Plusieurs femmes ont été honorées à cette occasion et ont reçu des titres d’attribution de matériels spécifiques de l’artisanat traditionnel, notamment de couture et tissage.