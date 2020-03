Adapter la société civile aux points d’ancrage de l’Algérie nouvelle : Le rôle des élites

Les participants à la conférence sur «Le rôle des élites dans la société : réalité et espoir», organisée samedi à la salle Fikr oua Adab Ahmed-Rédha-Houhou de Biskra, ont insisté sur l’impérative mobilisation des élites pour contribuer à adapter la société civile aux points d’ancrage de l’Algérie nouvelle.

Pour M. Fouad Bendjedou, enseignant des sciences politiques à l’université de Biskra, «l’Algérie nouvelle qui fait sien le changement positif, la démocratie participative et l’édification d’institutions solides et refuse l’exclusion des compétences exige des élites de contribuer volontairement par des initiatives qui diffusent la conscience du caractère progressif du changement et favorisent le développement».

«Il est temps pour les élites universitaires et politiques, animateurs de la société civile et personnalités locales et nationales de présenter des alternatives plus efficientes dans les divers domaines économiques, politiques, sociales et scientifiques», a estimé l’intervenant en considérant que les universitaires sont particulièrement sollicités pour proposer des visions objectives sur les questions posées à l’échelle locale et nationale. De son côté, le journaliste, Samir Merouani a considéré que «les élites sont aujourd’hui tenus de montrer à la société les critères nouveaux pour choisir les figures qui dirigeront à l’avenir notamment les assemblées élues».

Le président de l’association «Biskra lit», Hafidh Khoukri a estimé que «les élites actives doivent communiquer entre elles et agir en faveur de l’émergence d’une société civile organisée et influente sans exclusion».

La conférence a été organisée par l’association locale «la main dans la main» pour la promotion de la société et a regroupé des universitaires, des juristes et des acteurs de la société civile.