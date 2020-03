Marche de femmes à Alger : Consolider les acquis

Elles étaient plusieurs dizaines de femmes à battre le pavé, hier à Alger, où elles se sont rassemblées pour marquer cette journée. Les manifestantes ont mis en avant la lutte de leurs aînées durant la glorieuse révolution de Novembre 1954 qui ont fait preuve d’un courage et d’une résistance inégalés contre le colonialisme français. Les présentes, parmi lesquelles nombreuses étaient drapées de l’emblème national, ont appelé à consolider les nombreux acquis de la femme algérienne, dont celui ayant trait à la parité dans le domaine de l’emploi, et à promouvoir davantage son rôle dans la société. Le cortège s’est ébranlé de la rue de la Liberté pour emprunter la rue Asselah-Hocine. Au cours de cette marche, plusieurs femmes vêtues de tenues traditionnelles, tel l’emblématique haïk, entonnaient des chants patriotiques et ont mis à profit cette opportunité pour s’échanger des roses et se souhaiter bonne fête. A quelques mètres de la Grande Poste, le cortège s’est immobilisé. Les femmes portaient plusieurs pancartes où l’on pouvait lire «le 8 mars, c’est toute l’année», «les femmes en marche» ou encore « les hommes et les femmes ne sont pas ennemis». Sakina, 35 ans, était parmi les présentes. Elle confie qu’elle «célèbre par tradition» chaque année cette journée commémorative car, dit-elle, «les acquis engrangés par les femmes à travers le monde sont le fruit de combats qu’il ne faut en aucun cas oublier». Coronavirus oblige, quelques femmes portaient des masques pour parer à toute mauvaise surprise. «On ne sait jamais ce qui peut se passer. Nous sommes au milieu d’une foule importante, donc le risque est grand de se voir contaminer», justifie Samira, étudiante en pharmacie. La marche a néanmoins provoqué quelques désagréments à la circulation. En effet, plusieurs automobilistes bloqués ont exprimé leur courroux en usant du klaxon. L’intervention extrêmement rapide des forces de l’ordre a permis de rétablir la circulation.

Sami Kaidi