20 cas de coronavirus enregistrés : M. Benbouzid exige une prise en charge optimale

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué, hier à Alger, avoir donné des instructions aux directeurs des établissements hospitaliers pour assurer la prise en charge optimale des patients contaminés par le nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration, en marge de la cérémonie présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la Femme, M. Benbouzid a précisé avoir instruit les responsables des établissements hospitaliers devant accueillir les patients atteints du Covid-19 à l'effet d'inventorier «tous les équipements nécessaires en l'espèce dont ils disposent pour assurer la prise en charge optimale des malades», ajoutant leur avoir donné des instructions fermes pour qu'ils l'informent de tous les détails sur le nombre de box, de lits et d'équipements mis à leur disposition». A une question sur les vidéos relayées par les réseaux sociaux sur les conditions inadéquates dans lesquelles sont mises en quarantaine certaines personnes contaminées ou suspectées d'être contaminées par le Coronavirus, le ministre a reconnu que «c'est une réalité pour l'établissement hospitalier de Boufarik qui subit une grande pression (en raison de nombre de cas en quarantaine)», expliquant toutefois que «les concernés ont d'abord été placés dans des départements réservés aux maladies épidémiques comme le choléra avant d'être transférés, par la suite, vers d'autres départements plus adéquats». «A ce jour, la situation est sous contrôle», a tenu à rassurer le ministre, soulignant par là même que «les préparatifs se poursuivent progressivement pour faire face à d'éventuels développements liés à la propagation du Covid-19». Le premier responsable du secteur a, par ailleurs, fait savoir que le patient qui s'était enfui, samedi, de l'hôpital de Boufarik avait été retrouvé dans la wilaya de Mostaganem et qu'il était actuellement isolé dans le service de psychiatrie. Il s'agit à présent de parvenir à déterminer son itinéraire depuis sa fuite de l'hôpital afin d'identifier d'éventuelles contaminations, a ajouté le ministre.