Traitement médiatique du Coronavirus : éviter l’alarmisme

Des chercheuses et experts, participants à un séminaire sur «les maladies épidémiques : contagion, panique sociale, quels dispositifs médiatiques ?», ont mis, hier à Alger, l’accent sur la nécessité d'éviter toute action susceptible de provoquer la panique. Le séminaire a été organisé par le laboratoire Médias, usages sociaux et communication (MUSC) de l'Ecole nationale supérieure de Journalisme et des Sciences de l'information (ENSJSI). Lors de son intervention, l'enseignante à ENSJSI et coordinatrice scientifique du séminaire, le Dr Fatima-Zohra Taibia, a indiqué, que l'Algérie n'est pas à l'abri de cette épidémie, mettant l’accent sur la propagation spectaculaire du COVID -19 dans le monde. Tout en relevant la diffusion de fake-news sur les réseaux sociaux et même dans certains médias, suscitant la peur au sein de la société, Mme Taibi a rappelé les mesures prises par les pouvoirs publics, dont la mise en œuvre du numéro vert gratuit 3030 et le renforcement du contrôle sanitaire aux postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens, ainsi que la prise en charge par les services hospitaliers de tous les cas suspects qu’ils soient ressortissant algérien ou étranger. De son côté, l’allergologue Zina Oussedik a souligné qu'il «n'y a pas lieu de s'inquiéter». Le plus important, souligne-t-elle, est de connaitre le virus, rappelant que durant ces dernières décennies l'Algérie a été touchée par des épidémies, entre autres le choléra, la typhoïde et la tuberculose, et «les Algériens y ont fait face.» La spécialiste a précisé que la prévention est très important, préconisant, à ce titre, l’adoption de mesures d’hygiènes, la distance dans la communication directe, l'interaction avec les animaux, la cuisson et le port du masque. Pour le Dr Leila Cherfai «le meilleur traitement reste la prévention et le respect de toutes les mesures de protection». Elle a appelé les responsables des résidences universitaires «à assurer une bonne alimentation dans les restaurants et à mettre à la disposition des étudiants du savon liquide». Intervenant sur le traitement médiatique des épidémies, l'ancien directeur de la communication au ministère de la Santé, Slim Belkessam, a rappelé que «le monde est devenu un village». «Cela signifie que certaines maladies passent d'une région à une autre», dit-il. Il a indiqué que la santé est au-dessus de toutes considérations et spéculations. Dans ce sens, il a appelé à une formation spécialisée des journalistes dans le domaine de la santé. Pour lui, l'information et la sensibilisation, par l’intermédiaire des medias, «sont deux voies qui vont de paire». Slim Belkassem a soutenu que «le traitement médiatique des épidémies doit avoir comme unique objectif d’informer le citoyen sans créer de panique ou de psychose».

Hichem Hamza