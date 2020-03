Mouvement associatif : Sensibiliser les malades chroniques

Face à la peur d'augmentation des risques d’atteinte à la nouvelle maladie du siècle, qui est le «Coronavirus, dont 20 cas ont été confirmés, le mouvement associative, à travers l’association de diabétiques de la wilaya d’Alger, à pris, l’initiative de mener une campagne de sensibilisation, dans les mosquées et d’autres lieux fréquentée par la population, au profit des malades atteintes de maladies chroniques dont le risque de contamination est plus élevé que les personnes sans maladies. «Certes, l’ensemble de la population est exposée au risque de contamination par le coronavirus. Toutefois, comme pour beaucoup de maladies infectieuses certaines personnes sont plus exposées au risque de développer des complications sévères en cas d’infection, en raison de leur âge et de leur état de santé, notamment les personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires…) ou ayant une immunité affaiblie notamment par des traitements (malades greffés ou traités par chimiothérapie)», ont soutenu les spécialistes. Précisant qu’«en cas de diabète (diabète de type 1 ou de type 2), l’élévation permanente de la glycémie peut altérer le système immunitaire et rendre plus vulnérable aux maladies infectieuses et à leurs complications. Les infections peuvent également déséquilibrer la glycémie et/ou aggraver certaines complications du diabète déjà présentes», souligne-t-on. Ainsi, ces spécialistes recommandent à ce type de malades, qu’en cas de fièvre, il faut «bien surveillez la glycémie. La fièvre, quelle qu’en soit la cause, est un facteur de déstabilisation du diabète et l’un des symptômes du coronavirus». C’est dans ce cadre qu’une délégation de l’association des diabétiques de la wilaya a effectué, vendredi dernier, une tournée dans plusieurs mosquées de la capitale. «Il est possible que des personnes soient porteuse du virus sans que la maladie ne se manifeste. Néanmoins, elles peuvent le transmettre à d’autres sujets, ce qui augmente le risque de contagion», relève un membre de l’Association. Il souligne que «les personnes âgées, diabétiques, souffrent souvent de plusieurs pathologies et sont donc plus susceptibles de contracter le Coronavirus». De ce fait, le mouvement associative, à pris l’initiative de se rapprocher de ces malades pour les sensibiliser sur ce virus, les risque de contamination et les méthodes de prévention. «Cette épidémie mondiale a démontré que nous sommes tous exposés à la contamination par le CoVid-19, mais pas avec le même risque de complications. En l’état actuel des connaissances, les enfants paraissent moins sujets aux complications pulmonaires alors que les patients atteints de pathologies chroniques et dont le diabète, sont plus exposés surtout après 60 ans», précise-t-on. «Notre rôle en tant qu’association est de sensibiliser les malades et de les aider à avoir une bonne prévention à travers des petits gestes simples et facile, comme se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec un désinfectant pour les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir ou, à défaut, dans le creux du coude, éviter tout contact avec des personnes souffrant d’affections respiratoires ou de toux… Si des symptômes de type grippal apparaissent, il faut contacter le service de santé publique», conclut notre interlocuteur.

Kafia Ait Allouache