Il avait quitté l’hôpital de Boufarik : L’homme atteint du Coronavirus retrouvé à Mostaganem

Le directeur de la Santé et de la population de la wilaya de Mostaganem, Tewfik Mohamed Khelil, a déclaré hier qu'un homme atteint du Coronavirus qui s’était évadé samedi de l’hôpital de Boufarik (Blida) a été retrouvé à Mostaganem. Souffrant de troubles mentaux, il a été isolé au niveau de l’hôpital psychiatrique de Tijditt, a précisé à l'APS M. Khelil. «Le service des urgences de cet établissement hospitalier a accueilli dimanche, aux environs de 2 heures du matin, un malade souffrant de troubles mentaux, qui s’est avéré être atteint du Coronavirus et s’être évadé de l’hôpital de Boufarik», a indiqué à ce propos le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Mostaganem. «Toutes les mesures d’isolement ont été aussitôt prises pour ce malade, en plus de la prise en charge des personnes qui avaient eu un contact avec lui», a assuré le même responsable. De son côté, le chef de service prévention à la DSP de Mostaganem, le Dr Mohamed Benahmed, a indiqué que les membres de la cellule de veille de la wilaya se sont déplacés à l’endroit où le malade a été retrouvé presque sans effets vestimentaires au niveau du centre-ville de Mostaganem, affirmant qu’«une liste de toutes les personnes l'ayant contacté a été établie.»

«Le porteur du virus a été mis en isolement et le ministère de la Santé a été informé», a-t-il souligné, ajoutant que la cellule de veille procédera au suivi médical des cinq personnes ayant été en contact avec lui lorsqu’il avait été retrouvé, en plus de l’équipe médicale et paramédical de permanence de cet établissement hospitalier, pour une durée de 14 jours.