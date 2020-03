«Prix Abdelhamid-Benzine» : Le journaliste de l’APS Mohamed Maârouf distingué

Le Prix de journalisme Abdelhamid-Benzine a été attribué cette année au journaliste et correspondant du bureau de Chlef de l'APS, Mohamed Maârouf, pour son reportage vidéo «El Mawlid Ennabaoui à Ténès» ainsi qu'au journaliste du quotidien El Watan pour son reportage «Badissis Novembria». Les distinctions de cette 9e édition du Prix de journalisme Abdelhamid-Benzine ont été remises samedi, à l'occasion d'une cérémonie coïncidant avec la commémoration du 17e anniversaire du décès de ce journaliste et militant. La cérémonie a été organisée par l'Association culturelle «Les Amis de Abdelhamid Benzine», journaliste et militant, décédé le 6 mars 2003.