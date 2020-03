Célébration de la journée internationale de la femme: L’Opéra d’Alger au rendez-vous

Pas moins de trois artistes ont animés un spectacle à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïah. Il s’agit de Noria, Ouali Rezki et la star de la chanson kabyle Nadia Baroud. Il y avait du bruit. De la musique, de la danse et une ambiance folle. Ce spectacle a été donné par Noria. Cette jeune artiste qui était habillée en magnifique robe kabyle évasée. "Tamatoute" (la femme), "Lawly", "Sidi h’lal", tel sont les chansons que Noria a interprété au public de l’opéra, majoritairement formé de femmes, avant de céder le micro à Ouali Rezki. Ce dernier issu, entre autre, de l’édition 2015 de l’émission de télévision «Alhan Wa Chabab», a rendu un vibrant hommage à la femme algérienne à travers un riche programme. "Thilawine", "Sligh y yema" de Cherif Kedam, "Essendou" de Idir et d’autres chansons qui ont fait de grands succès, ont été cantonnés par ce jeune venu de Tizi Ouzou. Le spectacle a été achevé par le numéro de Nadia Baroud. Tant attendu, Nadia a été chaleureusement accueillie par ses fans. Pour le plaisir de ses plus grands admirateurs, Nadia a cantonné ses chansons qui ont fait le succès de ses années artistiques. Telles que, "Yela rebi", "Enrouh", "El henni" et "Melissa". L’Opéra d’Alger organise, par ailleurs, au niveau du grand hall, et dès le 8 mars, une exposition artisanale dédiée à la femme, un rendez-vous dédié au patrimoine algérien. Près d’une cinquantaine de participantes ont fait part à cette exposition qui se tient à l’occasion de la journée internationale de la femme.