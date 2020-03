Fonds de garantie de la promotion immobilière : Plus de 1.800 projets de promotions immobilières assurés

Plus de 1.800 projets de promotions immobilières sont assurés auprès du Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, a dévoilé samedi à Tipasa le directeur des garanties et cautions, Hezi Kamel, soulignant l’obligation de souscrire à ce fonds.

«Le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière assure le remboursement financier des citoyens, en cas de non-achèvement, voire l’arrêt des travaux, ou en cas d'escroquerie faite à propos de leurs logements», a indiqué le directeur des garanties et cautions, en marge d’une rencontre sur «Les promotions immobilières intégrées».

M. Hezi a souligné l'impératif pour les citoyens désireux d’acquérir un logement promotionnel auprès d’un promoteur immobilier, de s’assurer de «trois informations essentielles», à savoir, a-t-il dit, «son agrément auprès du ministère de tutelle, son adhésion auprès de cette Caisse, et l’intégration du projet mis en vente dans un plan, également assuré auprès dudit Fonds et ce, pour éviter toute escroquerie».

Le directeur des garanties et cautions a signalé, à cet effet, la possibilité offerte aux citoyens de s’assurer de ces informatisons en se rapprochant de la cellule d’écoute, disponible au siège du Fonds de garantie de la promotion immobilière, ou, à défaut, en accédant au site électronique de la Caisse.

Selon Hezi Kamel, le nombre de projets de promotions immobilières assurés auprès de cette caisse à fin 2019 est de 1.802, équivalant à 144.222 unités de logements en réalisation.

«La Caisse œuvre à assurer un suivi régulier des projets, sur le terrain, en coordination avec d’autres services concernés», dans l'objectif, a-t-il dit, de «recenser les promotions immobilières non assurées et de les contraindre au respect de la réglementation en vigueur». «Plus de 2.500 promoteurs agréés entament actuellement les procédures pour leur adhésion à la Caisse, en vue d’assurer leurs projets en réalisation», a-t-il relevé.

