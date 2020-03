Mohamed Saïd Beghoul, expert en énergie : « Si l'OPEP veut équilibrer le marché, elle doit agir seule »

Entretien réalisé par Fouad Irnatene

Le marché pétrolier vit au rythme d’incertitudes. La baisse de la demande, pourtant rare, est évoquée. Après 1993, qui a marqué la récession américaine ; 2008 et 2009, années de la crise financière internationale, l’année 2020 pourrait être la 3e, cette fois à cause du coronavirus. Le prix du baril, lui, chute. Les raisons sont multiples. L’équilibre du marché recherché par l’Opep se heurte au ‘‘Niet’’ apposé par Moscou quant au recul supplémentaire de la production de 1,5 million de barils par jour (Mbj) jusqu’à fin 2020, proposé par le cartel. Dans cet entretien, l’expert aborde ces problématiques, prévient que «si la Russie campe sur sa position et que l’épidémie du Coronavirus persiste, les prix risqueraient de piquer droit vers les 30 $, voire moins, comme en janvier 2016». Il bifurque sur le sort de l’Algérie face à cette valse de non-dits du marché pétrolier.





L'Opep souhaitait une baisse supplémentaire de la production de 1,5 million de barils par jour jusqu’à fin 2020 pour faire face à la baisse de la demande provoquée par l'épidémie de coronavirus. Une démarche pour laquelle Moscou ne s’y souscrit pas. Quelles sont les conséquences de cette décision russe ?

Les conséquences de la décision russe de ne pas amplifier la réduction de la production peuvent ne pas se limiter à effondrer davantage les cours mais peut-être même porter un coup à la cohésion de l’alliance entre l’OPEP et ses alliés et la Russie en particulier. Il reste néanmoins un brin d’espoir car les discussions se poursuivent même après la réunion. Il y a une sorte d’ultimatum accordé par l’OPEP à la Russie pour entrer dans les rangs du groupe. Il est possible que si les prix descendent sous le seuil des 45 $ qui est, plus ou moins, le seuil de l'équilibre budgétaire russe, et y restent quelques jours, la Russie pourrait réagir en réduisant sa production. Il est donc fort probable que la Russie ne va pas camper sur sa position, d'autant plus que l'accord de réduction de 1,7 million b/j en vigueur, expirera fin mars 2020 et il y aurait risque de voir chaque pays récupérer son quota de réduction, ce qui inonderait davantage le marché. Il va falloir donc décider quoi faire dès le premier avril prochain et notamment si la propagation de Covid-19, hors Chine, gagne du terrain. Le refus de la Russie de réduire précipitamment sa production serait motivé par une guerre de parts de marché avec la production américaine qui a atteint 13,1 millions b/j. La Russie sait que s’il y a réduction des 9 alliés, elle sera essentiellement supportée par ses compagnies, ce que ces dernières semblent refuser. Bien au contraire, profitant du repli de la production saoudienne, les Russes veulent baisser, au maximum, les prix dans le but d’affecter la rentabilité et l’activité des schistes américains et donc faire chuter leur production, sachant que la rentabilité des schistes est aujourd’hui plus vulnérable à la chute des prix qu’elle ne l’était en 2014.



Le risque d’une baisse de la demande pèse toujours. Un coup dur pour l’ Opep qui cherche l’équilibre du marché ?

Jusqu'ici, la demande mondiale a baissé d'au moins 3 millions b/j. Même pour le reste de l’année 2020, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) voit une réduction de la demande d’environ 1,5 à 2 millions b/j. Un coup dur pour l'OPEP, oui, mais l'impact varie d'un membre à l'autre. Ce sont les petits exportateurs qui souffrent le plus, dont notre pays, déjà sur une piste cahoteuse depuis une dizaine d'années. Si l'OPEP veut équilibrer le marché, elle n'a qu'à agir seule, comme par le passé. En 2008, elle avait réduit de 4,2 millions b/j sa production pour pallier la crise économique mondiale. En 2008, la Russie et tous ces pays alliés n’intéressaient pas trop l’OPEP. Pourquoi pas cette fois. Je crois que l'OPEP d'aujourd'hui a perdu de son pouvoir, lequel pouvoir reste tributaire du tempérament russe. Il n'y a donc plus de cartel.

Si l’OPEP est contrainte à agir seule pour équilibrer le marché, il faut qu’elle réduise sa production d’au moins 1,5 million b/j, tout en reconduisant (avec l’accord de la Russie) celle en vigueur (1,7 million b/j) jusqu’ à fin 2020, ce qui donnerait globalement une réduction de 3,2 millions b/j depuis 2017, sans oublier la coupe volontaire de 400.000 b/j opérée par l’Arabie saoudite à titre individuel, ce qui porterait à 3,6 millions b/j la réduction totale depuis janvier 2017. C’est moins qu’en 2008 et cela permet d’éponger le surplus actuel sur le marché.



L’Algérie, qui court derrière le prix du baril, sera touchée. Comment s’en sortir ?

L'Algérie a toujours couru, plus que d'autres, derrière le prix du baril du fait qu'elle n'a aucun autre revenu et ce n’est pas les modiques deux milliards de dollars des exportations hors hydrocarbures qui vont nous aider à gérer la situation. Comment faire face à cette situation ? Dans l’immédiat on ne peut rien faire. Nous n'avons pas d’autre alternative que de subir, attendre et espérer.

Espérer la levée de tous les facteurs exogènes qui ont conduit à cette situation : maîtrise de Covid-19, relance de la consommation mondiale, recul de la production américaine qui dépasse les 13 millions b/j, etc. C'est bien dommage que ce ne soit que l'unique issue pour notre situation actuelle, mais nous n'avons aucun moyen ni pouvoir pour agir sur ces facteurs. D'autres vous auraient répondu qu'il faut aller vers les énergies renouvelables ! C'est ce que tout le monde trouve comme solution, pour répondre à votre question. Mais là, il s'agit d’une urgence, de l'actuel. Les renouvelables c'est, peut-être, pour le moyen, voire le long terme et c’est d’abord comme énergies d’appoint. Il faut être réaliste et c’est tout. Les slogans et les médiations c’est révolu. Si la Russie campe sur sa position et l’épidémie persiste, les prix risqueraient de piquer droit vers les 30 $, voire moins, comme en janvier 2016. Auquel cas, que ferons-nous ? Qu’avons-nous fait en janvier 2016 ? Absolument rien si ce n’est le recours à l’austérité. Mais, nous aurions pu faire beaucoup de choses, il y a des décennies, pour éviter une pareille situation.

F. i.

.