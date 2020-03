L’Arabie Saoudite réduit drastiquement les prix

L’Arabie saoudite a réduit les prix de vente officiels pour le mois d’avril de toutes ses qualités de brut vers toutes les destinations, en raison notamment de la baisse de la demande sur fond de propagation du coronavirus. Le groupe pétrolier saoudien Saudi Aramco a fixé son prix de vente officiel pour le baril de brut léger à destination de l’Asie pour le mois d’avril à 3,10 dollars de moins que la moyenne d’Oman/Dubaï, soit une baisse de 6 dollars le baril par rapport au mois de mars, a déclaré samedi dernier la société dans un communiqué. Le groupe a aussi réduit le prix de vente du baril de pétrole brut léger vers les Etats-Unis pour avril à 3,75 dollars de moins par rapport à l’ASCI, en baisse de 7 dollars le baril par rapport à mars.

Le prix de vente du baril de brut léger à destination de l’Europe du Nord et de l’Ouest a été fixé à 10,25 dollars de moins que la référence de l’Ice Brent, en baisse de 8 dollars le baril sur un mois.

Premier exportateur mondial de pétrole, l’Arabie saoudite, souffre depuis des semaines, comme les autres pays producteurs, de l'impact de l'épidémie de coronavirus. Vendredi, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom d’Opep+, ont tenu une réunion pour tenter d'enrayer la baisse des cours due à la propagation de coronavirus.

Les membres de l'Opep+ ont convenu à l'issue de cette réunion de continuer à suivre les évolutions du marché pétrolier et les conséquences de l'épidémie de coronavirus.