Marché pétrolier : L’optimisme est-il permis ?

En attendant ce que révèleront les prochains mois, le marché pétrolier continuera de subir les revers des divergences de positions qui ont soldé les négociations de Vienne, entre les membres de l’Opep et leurs alliés, la Russie notamment, pour une réduction supplémentaire de l’offre de l’or noir de 1,5 million de barils par jour, jusqu’à fin 2020, afin de soutenir les cours.

Première réaction de ce désaccord, le Brent est descendu sous la barre des 50 dollars, à 45,54 dollars hier, alors que les analystes prédisent d’autres glissements imminents, à des niveaux bien inférieurs, au cours des prochains jours. Une perspective qui suscite les craintes quant au déséquilibre du marché d’autant plus que la majorité des membres de l’organisation des pays producteurs de pétrole connaissent d’importants déficits budgétaires. Aussi, le ralentissement de l’économie mondiale et la baisse attendue de la demande mondiale de pétrole, du fait de l’épidémie liée au coronavirus, et en particulier chinoise, le pays étant le premier consommateur d'hydrocarbures au monde, met de nombreux pays exportateurs à rude épreuve, car aucune réduction de la production n'est évoquée dans la déclaration diffusée après la réunion de l'Opep+. A partir du 1er avril, l’Opep et ses partenaires «n'auront plus de restrictions», a fait savoir le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, à l’issue de la réunion de Vienne. En fait, la Russie qui est un acteur influent sur le marché pétrolier avait jugé inopportune la proposition de l’Opep, pour une nouvelle coupe dans la production du cartel en attendant de connaître les évolutions du marché pétrolier et les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Une position qui a pesé sur le cours des choses, et qui impactera, en toute évidence, les pays dont l’économie est déjà vulnérables, l’Algérie, entre autres, sachant que le prix du Brent (référence du pétrole algérien) a perdu près d’un tiers de sa valeur durant cette année chutant à 45 dollars le baril, son plus bas niveau depuis 2017. Toutefois, cette tournure prise par les évènements ne semble pas altérer l’optimisme des uns et des autres pour un éventuel retour à la «raison» des Russes. Suhail Al Mazrouei, ministre de l’Energie des Emirats arabes unis, estime dans ce sens qu’il faudra «accorder plus de temps aux Russes et, espérons-le, ils reviendront». L’optimisme est-il permis ? En tout état de cause, les membres de l’Opep et Non-Opep se sont mis d'accord pour maintenir le cadre de concertation et de dialogue établi dans le sillage de la Déclaration de Coopération consacrée par l'accord du 10 décembre 2016, ce qui permet d’entrevoir d’autres actions à l’avenir. Une cohésion devenue indispensable à la stabilité du marché pétrolier et, à la préservation des intérêts du cartel dans son ensemble au moment où la part de marché de l'Opep+ ne cesse de décroître face au potentiel de production des États-Unis, du Brésil ou encore de la Norvège.

D. Akila