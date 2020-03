Commémoration du 26e anniversaire de l’assassinat du grand dramaturge Abdelkader Alloula : Les archives personnelles du défunt remises au théâtre d’Oran

La commémoration du triste 26e anniversaire de l’assassinat de la légende algérienne du 4e art Abdelkader Alloula sera exceptionnelle cette année. En effet, la fondation Alloula a décidé de remettre un fonds documentaire appartenant au feu Alloula constitué de 800 pièces, au théâtre régional d’Oran. Aussi, une exposition inédite de 40 photos qui visitent l’ensemble des pièces théâtrales d’Abdelkader Alloula sera organisée à l’occasion.

«Le fonds documentaire que nous allons recevoir va servir à la création d’un centre de documentation et d’archives théâtrales. Nous allons le mettre à la disposition de la recherche. Il s’agit d’une bibliothèque qui comprend plus de 800 ouvrages spécialisés dans le théâtre, les arts et la culture, avec un lot de travaux universitaires de recherche réalisé sur Abdelkader Alloula dans cinq langues émanant des universités de plusieurs pays.

Principalement, des thèses de licence, de magister et de doctorat en arabe, français, espagnol, allemand, ainsi que des revues théâtrales. Aussi, une riche banque de données écrites et audio-visuelles (DVD de spectacles de théâtre, de séminaires, de colloques, des dossiers de presse, etc.)», a fait savoir notre interlocuteur. Ce dernier a souligné, à ce propos, que le TRO a déjà reçu un premier lot de contenus audio sur les débats qui suivaient la présentation des pièces théâtrales du défunt. Ils ont été mis à la disposition du théâtre par un ancien directeur du TRO d’Oran.

Toujours au programme de cette commémoration, il est prévu une exposition inédite composée de 40 photos qui retracent l’ensemble de la production théâtrale d’Abdelkader Alloula, réalisées par le grand photographe Ali Hefiane. Ces photos se trouvaient au musée des beaux-arts d’Alger, révèle Morad Senouci. «C’est la directrice du musée des beaux-arts qui a proposé sa contribution à cette commémoration en reproduisant cette exposition à Oran à l’occasion du 26e anniversaire de son assassinat.

L’activité se tiendra jusqu’à la fin de mars en cours. Après, nous allons la faire tourner et la partager avec des associations actives et des clubs dédiés au 4e art», a-t-il souligné. Après cette exposition, une générale d’un spectacle de rue de type El Halka intitulé « El Boti» se produira à la place 1er-novembre, ex-Place d’armes.

Le samedi 14 mars, le TRO organisera une animation au profit des enfants du centre des enfants cancéreux à Misserghine. Durant les vacances scolaires, l’opération de l’accès au théâtre par un livre au lieu d’un ticket sera reproduite, et les ouvrages qui seront collectés serviront à la création d’une bibliothèque au nom d’Abdelkader-Alloula, au centre des enfants cancéreux.

Amel Saher