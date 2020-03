Abderrahmane Khelifa à la Fondation Ahmed et Rabah-Asselah : Cultiver la passion du patrimoine

On reconnait chez Abderrahmane Khelifa, docteur en histoire, en archéologie islamique, auteur de nombreux articles et d’ouvrages sur les grandes villes d’Algérie, une passion avérée pour la recherche, la vulgarisation et la sauvegarde de notre patrimoine culturel, historique plusieurs fois millénaire. Ses nombreux travaux lui ont permis d’acquérir une maîtrise incontestable dans l’art de combiner histoire et patrimoine.

C’est ce qu’il a encore modestement prouvé dans le cadre de la conférence qu’il a donnée au niveau du siège de la fondation Ahmed et Rabah-Asselah. Devant un public attentif, il a effectué un tour d’horizon agencé de manière chronologique des différentes étapes de notre histoire. Il s’est particulièrement attardé sur la préhistoire de l’Algérie.

Ce n’est pas fortuit. Pour ce chercheur, il fallait couper court à toutes sortes de pseudo-vérités qui consistent à faire accroire que l’Algérie est un bien vacant, une terre à occuper, que le Maghreb central, à savoir l’Algérie, était un espace de parcours et de nomadisme.

Preuve à l’appui, il a démontré que notre pays était habité depuis des temps immémoriaux, depuis l’aube de l’humanité. Beaucoup de vestiges l’attestent. Selon ce chercheur, l’Algérie était le deuxième pays humanisé depuis l’apparition de l’homme sur terre, juste après Gona en Ethiopie. Il affirme, en s’appuyant sur des faits, qu’il existe chez nous plusieurs stations préhistoriques dont Alger, des villes royales qui ont un long passé qui remonte jusqu’à la préhistoire. Et c’est assez rare que des cités comme Tlemcen et Constantine aient été occupées il y a déjà plus de deux millions d’années. C’est une vérité qui a été souvent occultée par de nombreux historiens de la colonisation pour ne citer qu’eux. Malheureusement, certains de nos officiels ne parviennent pas à saisir la portée et toute la richesse de notre histoire et de notre patrimoine. Leur négligence s’était vérifiée lors de la découverte mondiale du site d’Ain Boucherit. La wilaya de Sétif, à l’occasion, était devenue un carrefour des paléoanthropologues du fait de l’inscription de la région d’Ain Boucherit dans le catalogue des sites considérés comme des berceaux de l’humanité. C’est à la faveur de la découverte d’outils lithiques et d’ossements fossiles d’animaux remontant à 2, 4 millions d’années que Sétif et l’Algérie ont suscité l’intérêt de nombreux chercheurs étrangers.

La publication des résultats des recherches dans la prestigieuse revue américaine «Science», éditée par l’Association américaine pour l’avancement de la science, a contraint les historiens et les archéologues à revoir leur copie concernant la plus ancienne occupation humaine en Afrique du Nord. Cela prouve que l’ancienneté du peuplement préhistorique de notre pays remonte à l’aube de l’humanité. Tout en contribuant à lever le voile sur les débuts de l’homme, ce site est l’un des rares à avoir livré un important échantillon de traces de boucherie grâce à la découverte d’outils permettant de connaitre le comportement d’acquisition de substances animales par des hominidés il y a de cela presque trois millions d’années. Abderrahmane Khelifa insiste sur la nécessité de bien connaitre notre préhistoire car elle est pleine d’enseignements.

Ceci étant précisé, le conférencier nous invita à voyager dans l’histoire, à prendre la mesure d’un patrimoine culturel et historique d’une richesse inestimable.

De par sa position stratégique au carrefour de l’Afrique et de la Méditerranée, l’Algérie a vu de nombreuses civilisations se succéder sur son territoire. Elle regorge de monuments datant de l’époque punique, romaine, de la période islamique…

Il fait remarquer que Saint Augustin, né à Taghaste, actuelle Souk Ahras, père de l’Eglise, est le théologien le plus fascinant qui soit, le plus étudié avec 60.000 ouvrages qui lui sont consacrés, sans compter des instituts d’études augustiniennes, chargés jusqu’à présent d’étudier sa pensée.

M. Bouraib