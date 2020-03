Grand angle : Aveu d’impuissance

L’aveu a peine voilé de Martin Griffiths, envoyé spécial des Nations unies au Yémen quant à son incapacité à convaincre les belligérants yéménites à faire taire les armes et reprendre le processus politiques, après plus de deux ans d’efforts, traduit en fait les difficultés rencontrées par l’ensemble des émissaires onusiens dans l’accomplissement des missions pour lesquelles ils ont été nommés. Toutefois faut-il préciser, ce n’est pas leurs compétences qui sont en cause, puisque tous sont des diplomates chevronnés et ont une grande expérience du terrain. Ce sont plutôt les acteurs régionaux et internationaux qui, par leurs interférences et ingérences, tendent à compliquer les efforts de ces diplomates, quand ils ne sont pas tout simplement anéantis. La récente démission pour «raison de santé» de l’Envoyé spécial du SG de l’ONU pour la Libye démontre, si besoin est, que les missions dévolues aux Envoyés du SG ne sont pas des sinécures. D’autant que si au départ les conflits sur lesquels ils sont appelés à travailler sont complexes, force est de reconnaitre aussi que les ingérences étrangères les complexifient davantage. Ghassan Salamé qui n’ a eu de cesse de dénoncer ces ingérences a fini par jeter l’éponge. Avant lui , Horst Köhler, Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental a également quitté son poste « pour raison de santé ». Ces deux exemples sont loin d’être des exceptions dans les annales des Nations unies. Le prochain pourrait être Martin Griffiths, l’Envoyé spécial pour le Yémen. C’est même fort probable si l’échec de sa médiation venait à se confirmer. Or c’est ce qui risque d’arriver si l’on se fie à sa déclaration de samedi dernier. Les propos tenus donnent à penser qu’il semble de plus en plus résigné à accepter cette fatalité. « Le Yémen est, selon moi, arrivé à un tournant crucial : soit nous parvenons à faire taire les armes et à reprendre le processus politique, soit nous glisserons à nouveau dans un conflit de grande envergure», a ainsi déclaré Martin Griffiths. Pourtant ni lui, ni encore moins ses prédécesseurs nommés au Yémen ne sont responsables du fait que les médiations tentées se soient avérées infructueuses. Cela vaut également pour leurs autres collègues chargés de résoudre d’autres conflits qui déchirent la planète. Des échecs qui doivent néanmoins interpeller. Et s’il y a lieu de chercher un « coupable », il faut se rendre au sein même de l’ONU et plus précisément au niveau du Conseil de sécurité. Les membres permanents sont devenus, de part leur droit véto, les tuteurs du reste des pays. Un constat qui n’est pas prêt de changer, tant que la réforme de l’ONU n’aura pas eu lieu. Et en attendant, les Envoyés du SG de l’ONU continueront d’être impuissants...

Nadia K.