Guerre au Yémen : Le conflit à un «tournant crucial»

Le conflit au Yémen est arrivé à un «tournant crucial», a déclaré samedi dernier l'Envoyé spécial des Nations unies dans le pays, de violents combats ayant forcé ces derniers jours des milliers de familles à fuir la province septentrionale de Jawf.

La guerre au Yémen oppose les forces gouvernementales, soutenues depuis 2015 par une coalition menée par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, qui contrôlent de vastes régions du nord et de l'ouest du pays ainsi que la capitale Sanaa après une offensive en 2014. Début mars, les rebelles ont repris le contrôle d'Al-Hazm, chef-lieu de la province de Jawf, situé à environ 150 km de la frontière avec l'Arabie saoudite, au prix de violents combats. «Le Yémen est selon moi arrivé à un tournant crucial : soit nous parvenons à faire taire les armes et à reprendre le processus politique, soit nous glisserons à nouveau dans un conflit de grande envergure», a déclaré Martin Griffiths à des journalistes lors d'une visite dans la province de Marib, située à l'est de la capitale Sanaa et frontalière de la province de Jawf. «Les combats doivent s'arrêter immédiatement. L'aventurisme militaire et la conquête de nouveaux territoires sont des futilités», a-t-il affirmé, ajoutant que cela «entraînerait seulement le Yémen dans plusieurs années de conflit supplémentaires». Les récents combats dans le nord du pays sont intervenus après des mois d'un calme relatif durant lesquels les belligérants avaient affiché leur intérêt pour une désescalade. Des dizaines de milliers de civils ont été déplacés par les combats dans la province de Jawf, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

«Le CICR et le Croissant-Rouge yéménite ont aidé environ 70.000 personnes, soit 10.000 familles» en leur fournissant de la nourriture, des tentes et autres besoins de première nécessité, a déclaré le CICR samedi dans un communiqué. La guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, d'après diverses organisations humanitaires. Quelque 24,1 millions de personnes, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d'assistance d'après l'ONU.