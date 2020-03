Sahel : L'échec des stratégies

La situation sécuritaire au Sahel est très mauvaise, a affirmé le président mauritanien, président en exercice du G5 Sahel, Mohamed Ould Ghazouani, soulignant qu'elle est aggravée par la présence de menaces au centre de la région.

«Cette situation sécuritaire suscite les inquiétudes des Etats de la région et épuise les partenaires du Sahel (...)». Selon le président Ghazouani, il y a de nombreux défis auxquels sont confrontés les pays du Sahel en particulier dans la région centrale estimant qu'«on ne peut dissocier entre l'interaction avec la menace sécuritaire et la question du développement». «Il est impératif de créer des conditions de développement qui accompagnent l'effort de sécurité», a-t-il insisté précisant qu'il ne faut pas tarder, et ne pas attendre que le vide sécuritaire s'installe.

Le président mauritanien a reconnu la difficulté de joindre parallèlement les deux processus, soulignant la nécessité d'agir. Le même constat a été dressé à Ouagadougou par le président Simon Compaoré qui a affirmé que le climat de violence terroriste fait courir des risques de conflits communautaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Pour M. Compaoré, la sécurité au Burkina Faso et particulièrement celle de la bande sahélo-saharienne, interpelle tant par la cruauté que la multiplicité des assauts terroristes contre des cibles militaires et civiles, tandis que le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel estime que le nombre des victimes de telles attaques a été multiplié par cinq en trois ans au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Pour M. Compaoré le «terrorisme apparaît aujourd'hui comme une guerre de 4e voire de 5e génération dont l'objectif est la déstabilisation de nos Etats», ajoutant que l'urgence du moment est de parvenir tous ensemble «à contenir, voire à éradiquer cette gangrène dont certains individus malveillants, hors-la-loi, se servent pour tracer de nouvelles routes de la criminalité transfrontalière et des trafics de toute nature dans la bande sahélo-saharienne». Le principal générateur du terrorisme dans ses manifestations actuelles au Sahel demeure l'effondrement de l'Etat en Libye «causé par la politique solitaire des grandes puissances malgré l'inquiétude exprimée par l'Union Africaine», souligne le président Burkinabé. Toutefois, pour bon nombre d'observateurs il relève désormais de l'urgence de repenser la stratégie de lutte contre le terrorisme et autre trafic transnational dans cette région.

Les stratégies mises en œuvre sont usées jusqu’à la corde : dès le départ, celles-ci visaient principalement à calmer les groupes qui faisaient dissidence dans le nord du Mali, mais ont, en conséquence, favorisé la «balkanisation» d’une partie du Sahel. En clair, comme les États étaient exsangues financièrement, des formes ethniques d’auto-défense se sont organisés en créant des milices. Mais cela a favorisé l’accroissement des luttes inter-ethniques et a fragilisé le nord du Mali et une partie du Burkina Faso. Par ailleurs, il n’y a pas eu de coordination assez conséquente entre les États concernés, malgré l’appui de plusieurs États étrangers, et cela a entraîné une désunion des forces. Ajoutons à cela le manque de communication entre les États impliqués. Le principal problème vient du manque de réponse politique des différentes gouvernances. Il y a au Sahel des problèmes économiques, d’éducation, de santé sur lesquels prospèrent les groupes terroristes. En parallèle les aides annoncées sont encore au stade des promesses pour la plupart.

M.T.