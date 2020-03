Dans la lucarne : À la tête du client

Nul n'ignore qu'en football, sans argent, toute action envisagée est vouée d'avance à l'échec. Tous les clubs de l'élite algérienne en savent un bout vu leur longue expérience. Le professionnalisme dont nous avons fait preuve depuis la saison 2010/2011 est là pour nous le rappeler surtout que tous les clubs sont devenus, à leur corps défendant très budgétivores. Ils dépensent énormément, surtout en salaires pour les joueurs et n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Les présidents de clubs vont d’ailleurs se réunir le 9 mars prochain, à Sidi Moussa, avec le président de la FAF pour trouver une solution idoine aux problèmes financiers qui se posent avec acuité. C'est vrai que tout le monde veut être sponsorisé par une entreprise nationale comme l'USM Alger. C'est difficile, mais… Certains pensent que le meilleur moyen pour s'auto-suffire, c'est de compter sur ses propres ressources. Et les entrées du stade sont des solutions possibles. Car, jusqu'ici, l'argent des billets du stade est vraiment négligé par nos clubs en estimant qu'il est insignifiant et ne peut faire vivre son homme. Ceci dit, les avis son partagés en la matière. Les prix des places ne cessent d'augmenter au point de devenir hors de portée pour certaines bourses. On peut dire que les prix des places obéissent à la loi de l'offre et de la demande. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour appliquer une certaine discrimination entre supporters des clubs algériens. En effet, lors du match CABBA-MCA de la 21e journée, au stade 20-Août de Bordj Bou-Arréridj, on a obligé les supporters mouloudéens à payer 500 da alors qu'une semaine auparavant ceux du CSC n'avaient payé que 200 da. La différence est de taille et ce parti pris est flagrant. On sait que depuis quelques temps, les relations entre les deux clubs sont compliquées, mais ce n’est pas une raison. Quand les fans du MCA leur ont demandé pourquoi ils se comportaient ainsi, on leur avait répondu : «Vous êtes le ‘MCA’, vous avez de l'argent». Une telle méprise ne doit pas passer inaperçue, surtout que le stade en question appartient à l'OPOW. Par conséquent, la fixation des prix est du ressort des pouvoirs publics. La tarification ne doit pas changer ou être fixé selon les supporters qui ne sont pas en odeur de sainteté avec les fans ou le club local.

Hamid Gharbi