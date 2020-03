AADL :Pas de livraison de logements sans compteurs d’eau et d’électricité

«Aucun logement AADL ne sera livré s’il n’est pas doté de compteurs d’eau et d’électricité», a déclaré le directeur général de l'agence nationale d'amélioration et de développement du logement.

Mohamed Tarek Belaribi qui s’exprimait lors d’une réunion d’évaluation avec les directeurs centraux et régionaux ainsi que les chefs de projets des différentes wilayas concernées a, en effet, assuré que tous les obstacles rencontrés seront surmontés grâce aux solutions immédiates préconisées et mis l’accent surtout sur l’importance de remettre les logements entièrement raccordés aux réseaux d’électricité et de gaz naturel. en somme, tous les travaux d’aménagement extérieur doivent être finalisés, a-t-il insisté lors de cette rencontre d'évaluation consacrée à l’examen de l’état d’avancement des travaux intéressant à la fois les projets de logements dont la livraison est programmée pour cette fin de premier trimestre et ceux qui n’ont pas encore été lancés,

Le premier responsable de l’AADL fera remarquer dans ce sillage que la Sonelgaz s'était déjà engagée à surmonter l’ensemble des obstacles et à fournir les installations nécessaires, chose qui a, d’ailleurs, été effectuée dans plusieurs projets.

Évoquant ensuite les chantiers de logements non encore lancés, Tarek Belarbi a souligné l’impérieuse nécessité, voire l’impératif, de respecter les délais impartis aux études relatives aux appels d'offres pour la désignation des bureaux d'études techniques et les concours d'ingénierie. Outre la question des délais, les instructions ont porté également sur la qualité des logements. « Nous serons intransigeants vis-à-vis des responsables qui ne remplissent pas toutes les obligations et autres décisions qui sont prises », a-t-il mis en garde.

Clair, net et précis, il a affirmé que les projets finalisés doivent être remis dans les délais prévus et sans malfaçon aucune. Aussi, et sur un ton tout aussi ferme, le directeur général de l'agence nationale d'amélioration et de développement du logement a fait savoir qu’il comptait inspecter, lui-même, ces sites pour s'enquérir personnellement et de visu de l’état des logements à remettre aux bénéficiaires.

L’autre remarque importante à retenir, c’est que le site web de l'agence est ouvert depuis samedi dernier pour le retrait des décisions d'affectation pour les souscripteurs qui ont payé la 3ème tranche. il n’y a pas de délai prévu pour cette opération qui concerne pas moins de 120.000 souscripteurs au niveau national, étant donné que celle-ci ne prendra fin qu'après la remise totale de toutes les décisions d’affectation. cette dernière se fera de « manière

progressive », souligne l’AADL qui informe les souscripteurs de la possibilité de retrait des décisions, « en les téléchargeant directement du site web, sans se déplacer aux services de l'aadl ». selon la même source, il s’agit d’une opération qui concerne 36 wilayas du pays, à savoir: oran, Tiaret, Tlemcen, mascara, chlef, sidi bel abbes, mostaganem, tissemsilt, saida, el bayadh, constantine, sétif, batna, jijel, m'sila, oum el bouaghi, mila, tipasa, alger, annaba, skikda, el tarf, guelma, souk ahras, tébessa, ain defla, blida, Médéa, Bejaia, bouira, djelfa, boumerdès, ouargla, el oued, ghardaïa et laghouat. la prochaine étape sera dédiée à la remise des ordres de versement de la troisième tranche du prix du logement.

Soraya Guemmouri