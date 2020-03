Transport aérien : Tassili Airlines inaugure une nouvelle desserte reliant Alger à Mechria

Programmés chaque mercredi, samedi et dimanche, ces nouveaux vols permettront de raccourcir les quelques 800 km de route séparant la ville de Mechria de la capitale, offrant ainsi, un gain de temps au profit des citoyens désirant se rendre à l’une ou à l’autre destination, en 1h30 de vol.

"Avec cette desserte, nous allons raccourcir le trajet entre Alger et Mechria dans le cadre d’un programme national destiné au développement du trafic aérien intérieur", a déclaré le P-dg de Tassili Airlines, Adil Cherouati.Accompagné au cours de ce vol inaugural d’une délégation de cadres de la compagnie, filiale de Sonatrach, M. Cherouati a précisé que ce programme intervient dans le cadre des directives du président de la République quant au renforcement des dessertes aériennes à travers le territoire nationalPour les passagers présents lors de ce vol inaugural, cette nouvelle desserte représente "un moyen de transport plus confortable qui dure moins de 1h30 au lieu de 8 à 9 heures de route"."Je vis à Alger et je suis originaire de Mechria. Parfois le voyage par route dure près de dix heures, ce qui est très fatiguant, d’autant que je fais ce trajet 6 à 7 fois par an", confie Fatima, la cinquantaine accompagnée de sa mère.

Pour Mohamed, un jeune travaillant à Alger, également originaire de Mechria, même si ce moyen de transport présente plusieurs avantages, le prix reste élevé."J’ai voulu prendre ce vol car c’est plus pratique étant actuellement malade. Mais à 5.200 Da, il prix est élevé pour mon modeste budget", souligne-t-il, précisant avoir reçu une annonce publicitaire par message sur son téléphone l’informant de l’entrée en service de cette nouvelle desserte.

Quant à Moussa, père de famille, accompagné de son épouse et de son fils, il s’est réjoui de cette nouvelle desserte, formulant le vœu de la voir perdurer."Nous espérons qu’il y ait de plus en plus de voyageurs sur cette ligne pour qu’elle soit toujours active. J’espère aussi que les prix soient à la portée de tous", a-t-il souhaité.

Par ailleurs, le renforcement de la ligne Alger-El Oued-Alger est devenu effectif depuis mardi dernier, avec la mise en place de deux vols

supplémentaires venant renforcer la rotation opérée chaque vendredi, fait savoir Tassili Airlines.

La ville de Ghardaïa, a connu quant à elle, depuis jeudi, la mise en place d’un vol bi-hebdomadaire, programmé chaque jeudi et samedi.

La wilaya de Mascara sera également desservie à partir d’Alger dès le 20 du mois en cours à raison de deux vols hebdomadaires.

Pour accompagner ses nouvelles offres de transport aérien, Tassili Airlines a réduit ses tarifs vers ces destinations, dans le cadre d’un programme promotionnel de lancement, de - 30%, aussi bien en aller simple qu’en aller-retour.

Selon la compagnie aérienne, cette promotion demeurera en vigueur durant les 30 jours suivant la date de lancement de chaque vol, avec une période de voyage valable pendant six (6) mois. (APS)