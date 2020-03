ANEM : De plus en plus de femmes sur le marché de l’emploi

Le placement des femmes dans le marché de l'emploi représente 14,96% du total des placements enregistrés par l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) durant l'année 2019, en légère hausse par rapport à l'exercice précédent, a-t-on appris auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

«Les placements classiques des femmes dans le monde du travail se sont élevés à 50.159 durant l'année 2019, soit un taux de 14,96% du nombre total des placements des demandeurs d'emploi enregistrés par l’ANEM», a précisé la même source. Le nombre de placements des femmes avait atteint 47.730 (12,71%) en 2018, et 8.936 (17,23%) durant les deux premiers mois de l’année en cours. Concernant les demandeurs d’emploi à besoins spécifiques, le bilan de l’ANEM fait état de 646 demandeurs de différents types de handicaps placés au cours de l’année précédente, dont 71 femmes, sachant que l'Agence a recensé un total de 6.290 demandes d'emploi provenant des personnes à besoins spécifiques à travers le territoire national, à la même date de référence.

Durant les cinq dernières années, le placement classique des femmes a connu une progression «significative», passant de 27.103 placements en 2014 à 50.159 en 2019, soit un accroissement de 85%, a-t-on affirmé. S'agissant du Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP), «243.478 femmes ont été insérées durant la période 2014-2019, dont 4.962 en 2019 et que 113.802 autres femmes ont été recrutées dans le cadre des contrats de travail aidé (CTA) depuis 2014, dont 8.261 en 2019. En matière d’encouragement de l’entrepreneuriat des femmes par l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC), la même source a souligné que le nombre de femmes ayant bénéficié des dispositifs publics d’appui à la création de micro-entreprises a connu «une évolution sensible» durant la période 2014-2019, passant de 17,22% à 17,37% projets financés, ajoutant qu'en 2019 le nombre de projets réalisés par les femmes a atteint 1.964, selon le ministère. «Quoique les femmes aient investi tous les secteurs, l’analyse de la structure des projets initiés par les femmes durant la même période de comparaison fait ressortir que celle-ci est dominée par le secteur des services avec 15,43% des projets créés, contre 19,15% dans le secteur de l’artisanat, 7,62% dans le secteur de l’agriculture, 17,22% dans le secteur de l’industrie, 48,30% dans les professions libérales et 2,31% dans le secteur du bâtiment-travaux publics», a-t-on soutenu. Certains secteurs, tels que «l’hydraulique, la maintenance, la pêche et le transport sont très peu sollicités par les femmes», estime la même source.