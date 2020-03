8 MARS, journée internationale de la femme : Le SG de l’ONU prône la «Génération égalité»

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé vendredi le monde à faire des progrès dans l'amélioration des droits des femmes et à parvenir à la «Génération Egalité», alors que «les Nations Unies observent la Journée internationale de la femme le 8 mars».

Au sujet du thème de cette journée - «Je suis de la Génération Egalité: Levez-vous pour les droits des femmes» - Antonio Guterres a déclaré que «l'inégalité entre les sexes est l'injustice la plus flagrante de notre époque et le plus grand défi que le monde doit relever en matière de droits de l'Homme».

S'adressant aux jeunes leaders présentes dans l'auditoire, M. Guterres a déclaré : «Nous avons besoin de votre passion et de votre conviction alors que nous sommes confrontés à toute une série de défis mondiaux, du changement climatique aux conflits.»

Reprenant le thème de la Journée, M. Guterres a déclaré : «La Génération Egalité, ça ne peut pas être une amélioration progressive ou un changement progressif. La Génération Egalité, ça doit être l'égalité des droits et des chances pour toutes les femmes et toutes les filles, dès maintenant.»