Cérémonie au siège du MDN : M. Chanegriha met en exergue le rôle primordial de la femme

À la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme, le général major Saïd Chanegriha, chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire par intérim, a présidé, hier, au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie en l’honneur des femmes militaires et civiles du ministère, et ce en présence des chefs de départements du MDN et de l’État-Major de l’ANP, et des directeurs et chefs des services centraux.

Selon un communiqué du MDN, le général-major a prononcé une allocution dans laquelle il a félicité toutes les femmes relevant de l’ANP, mettant en valeur le rôle primordial qu’a joué, hier et aujourd’hui, la femme algérienne, en affirmant, également, que sa lutte contre l’oppression ne s’est jamais arrêtée, et son combat pour défendre sa Patrie et son patriotisme est permanent, tout en ravivant la mémoire des grands noms des femmes algériennes libres qui ont façonné l’histoire pour devenir des icones phares que les générations se racontent. Il a mis en exergue les sacrifices de la femme algérienne au fil du temps, notamment face au joug de la colonisation française et sa résistance contre le phénomène du terrorisme barbare afin de défendre son honneur, sa religion, sa famille et sa Patrie, en sacrifiant ce qu’elles avaient de plus cher, comme institutrice, étudiante ou journaliste, mais aussi dans tous les secteurs de son travail.

«Le 8 mars de chaque année nous offre une opportunité pour rencontrer nos sœurs et nos filles de l’ensemble du personnel féminin du ministère de la Défense nationale, lors de laquelle nous œuvrons à partager avec elles la joie de sa fête internationale, en reconnaissance à cette femme résistante, militante et combattante, et en motivant de suivre le parcours de ses aïeux et poursuivre le travail au service de cette chère patrie et l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale», a souligné le général-major Chanegriha. «Nous commémorons à cette occasion, la place de la femme et ses exploits au fil de l’histoire, sa lutte pour préserver l’identité de la société et ancrer ses principes, outre son combat, aux côtés de l’homme, pour recouvrer la liberté et la souveraineté de notre pays, mais également sa contribution, au lendemain de l’indépendance, dans la bataille de l’édifice du pays», a-t-il mentionné Le général-major a évoqué les grands pas franchis par la femme algérienne durant son parcours honorable, lui permettant d’occuper une place prestigieuse avec mérite et de se hisser aux plus hautes fonctions dans la hiérarchie de l’Etat et aujourd’hui, aux sommets des grades au sein de l’ANP. «C’est cette femme algérienne qui fait notre fierté et à qui nous témoignons toute la reconnaissance et la gratitude au regard de son parcours honorable à travers les temps, lui permettant d’occuper une place prestigieuse avec mérite, et de se hisser aux plus hautes fonctions dans la hiérarchie de l’Etat», et la voici aujourd’hui, aux sommets des grades au sein de l’Armée nationale populaire, a ajouté le général-major.

«Nous sommes très fiers aujourd’hui, de compter parmi ces femmes, nos filles ayant récemment rejoint les Ecoles des Cadets de la nation, et celles qui ont fait preuve d’une volonté en acier, une ferme détermination, et une ambition inédite, pour parachever un parcours professionnel distingué, au service de l’Institution militaire et celui de l’intérêt suprême de la Nation », a mentionné le général-major. «En effet, elles ont trouvé en l’institution militaire, un terrain fertile pour se distinguer et y faire rayonner leurs potentiels et leurs talents, et un milieu professionnel favorable à l’expression de leurs volontés pour contribuer à la préservation de la sécurité et la stabilité de l’Algérie, à l’ombre des défis actuels et des dangereuses menaces que vit notre région», a-t-il noté.

«Des défis qui exigent un développement de soi, des capacités, une ferme détermination, une loyauté à toute épreuve, une assiduité professionnelle et une sacralité du travail, car la sauvegarde de cette noble terre relève du patriotisme, de la fidélité de tous ses enfants, hommes et femmes, et une cohésion et une complémentarité irréprochables, ce qui est exigé par cette période et par l’Algérie nouvelle», a-t-il conclu.