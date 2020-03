8 MARS, journé́e internationale de la femme : Acquis et perspectives

«Je suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes !» Tel est le thème retenu cette année pour la célébration de journée internationale des Femmes. Célébrée le 8 mars de chaque année, cette journée constitue une halte commémorative mais aussi d’évaluation du chemin parcouru en matière d’acquis chèrement arrachés par les femmes à travers le monde.

C’est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et de préparer l'avenir. Le monde a réalisé des avancées sans précédent, mais aucun pays n’a encore atteint l’égalité de ce genre. A travers le monde, les restrictions légales ont empêché 2,7 milliards de femmes d’accéder au même choix que les hommes en matière d’emploi. Moins de 25% des parlementaires étaient des femmes en 2019. Et une femme sur trois fait toujours l’expérience d’une violence basée sur le genre. L’Algérie, à l’instar des autres pays du monde, marquera cette journée par une évaluation des avancées enregistrées dans ce domaine et des insuffisances recensées, en vue de les combler. La situation de la femme algérienne a sensiblement évolué et des progrès considérables ont été réalisés en matière de réduction des écarts entre les hommes et les femmes. Une loi imposant un quota de 30% de femmes dans les assemblées élues à été adopté. Un texte criminalisant les violences faites aux femmes est aussi en vigueur. L’Etat et les textes de la République garantissent, par ailleurs, aux femmes et aux hommes les mêmes droits et opportunités, en termes d’éducation d’accès au financement pour la création d’entreprises et aux services publics, ainsi que de participation à la prise décision, en toute équité et égalité. L’intérêt accordé à la promotion de la femme en Algérie s’est traduit par la mise en œuvre de politiques qui ont consolidé de sa place à tous les niveaux.

Celles-ci ont ayant permis aux algériennes d'accéder à de hautes fonctions. Néanmoins, en dépit de ces efforts consentis par l’État pour assurer son intégration dans le marché du travail, le taux national de l’employabilité de la femme algérienne reste timide, ne dépassant pas les 18%. Un taux qui est en deçà des attentes, eu égard des moyens qui ont été mobilisés pour permettre une meilleure intégration de la femme dans le monde du travail à travers notamment, l’enseignement et la formation des la gente féminine. Pour l’année 2018-2019 par exemple, le taux de femmes diplômées des universités à atteint les 65,6%. En parallèle, un intérêt particulier à été accordé au travail de la femme en lui octroyant les facilitations pour son intégration socioprofessionnelle et garantir son autonomisation financière. Malgré ces dispositions, le taux d’inscription des femmes demandeuses d’emploi dans le cadre du programme d’insertion professionnelle a atteint les 60,72% en 2019.

Dans une récente déclaration, la secrétaire générale de l’Union nationale des femmes algériennes, Nouria Hafsi, a indiqué que 2020 constitue une année particulière, car les chefs d’Etat africains seront sollicités pour tenir leurs engagements et œuvrer pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. Selon Nouria Hafsi, pour que la femme puisse jouer pleinement son rôle, il faut lui donner l’occasion de s’émanciper et d’occuper des postes de responsabilité éminemment plus importants.

Kamélia Hadjib

--------------------------------------

Le ministre de l’intérieur : «Le plan d’action du gouvernement vise à promouvoir le rôle de la femme»

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a appelé hier les femmes policières «à faire preuve de plus de vigilance, de mobilisation et de prise de conscience sur ce qui nous entoure».

Le ministre a présidé hier à Alger la cérémonie de célébration de la fête de la Femme, organisée par la direction générale de la Sûreté nationale, en présence des femmes ministres, du DGSN, Khelifa Ounissi, de la présidente du Croissant-Rouge algérien, de personnalités nationales et de cadres supérieures de l’Etat dont des cadres femmes à la Présidence de la République, ayant pris part, pour la première fois, à cette cérémonie. Le ministre de l’Intérieur a souligné la particularité de la célébration de la journée internationale de la Femme cette année, dans le cadre de «la nouvelle république». «J’assiste à cette cérémonie, en ma qualité de ministre de l’Intérieur, dans le cadre de l’exécution du plan d’action du gouvernement le président de la République ayant insisté sur la promotion et l'autonomisation de la femme et le renforcement de la solidarité nationale à travers la mise en place de mécanismes opérationnels pour permettre à la femme d’assurer l’équilibre entre son engagement professionnel et sa vie familiale. Il a mis l’accent sur la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard de la femme. S’adressant aux femmes de la Sûreté nationale, M. Beldjoud les a exhorté à redoubler d’efforts, à rester attachées aux valeurs nationales ,à préserver le pays et à contribuer à son développement avec honnêteté et dévouement, a-t-il conclu.

Plus de 22.000 femmes dans le corps de la police



De son côté, le DGSN, Khelifa Ounissi a souligné dans une allocution lue en son nom, par la responsable du service de l’Action sociale de la police, que la célébration de la journée internationale de la Femme constitue une étape historique pour promouvoir le rôle de la femme dans le processus de développement global «loin des festivités».

La femme est «le bras-droit de l’homme. Elle a prouvé ses compétences et a occupé des postes supérieurs voire des postes de décision dans les corps constitués» a-t-il assuré. Il a indiqué que la femme occupe des postes supérieurs opérationnels dans le corps de la police et les résultats sont très satisfaisants. «Aujourd’hui, la Sûreté nationale compte 22.183 femmes fonctionnaires tous grades confondus et dans tous les services. Elles exercent dans un climat professionnel serein et dans le respect mutuel. La compétence est le seul critère de nomination et de promotion», a assuré le DGSN, mettant à l'honneur les efforts du personnel féminin.

La cérémonie a été marquée par la distinction des femmes ministres ainsi que de sénatrices, de moudjahidate, d'éléments féminins de la Sûreté nationale, de retraitées, de représentantes des corps de sécurité, de journalistes, d'artistes, de représentantes de la société civile, du mouvement associatif et des sportives «pour avoir contribué, chacune dans son domaine, à donner une belle image de la femme algérienne».

Neila Benrahal