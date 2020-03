Romaïssa Boualem et Imène Khelif : Boxeuses aux mains de fer dans un gant de velours

Qualifiées aux Jeux olympiques 2020 (JO-2020) de Tokyo, Romaïssa Boualem et Imène Khelif ont créé l'exploit, devenant les premières femmes dans l'histoire de la boxe algérienne à obtenir un billet pour le plus grand rendez-vous sportif planétaire, les JO-2020. Cet exploit n'a pas été facile dans une discipline «macho» et réservée uniquement aux hommes. «C'est tellement magique de pouvoir participer à un évènement olympique, une première pour la boxe féminine algérienne qui n'a jamais pris part à une telle compétition, le rêve de chaque athlète de haut niveau. Même les boxeuses les plus chevronnées n'ont pu participer à un rendez-vous olympique de la boxe», a confié à l'APS Boualem, sociétaire de l'IRB Chiffa (Blida). Et pourtant, les débuts de cette pugiliste n'ont pas été faciles en raison du refus de ses parents de la laisser monter sur le ring «J'ai pratiqué le judo et le karaté depuis l'âge de 5 ans, mais je n'ai jamais pensé à entrer dans le monde de la boxe, surtout pour une femme qui n'a pas l'habitude de prendre des coups au visage. Justement, mes parents avaient exprimé un refus catégorique par peur de blessures. Par la suite, ils ont changé d'avis et m'ont beaucoup aidé pour atteindre mon niveau actuel», a témoigne la pugiliste de 25 ans. Romaïssa Boualem est entrée dans le vif du sujet en 2014, en prenant part à deux évènements phares, à savoir les Mondiaux à Jeju (Corée du Sud) et la Coupe d'Afrique à East London (Afrique du Sud). A l'époque, personne ne misait un kopeck sur cette jeune, devenue au fil des années la n°1 africaine de sa catégorie des 51 kg. «Il n'y a pas si longtemps, les femmes qui pratiquaient la boxe étaient souvent mal vues. Mais la situation a bien changé. Ca n'a pas été facile pour nous les boxeuses, mais le travail et les sacrifices payent toujours. Avec cette qualification historique, il est temps qu'on envoie un message à la société, celui de ne pas considérer les femmes comme des athlètes de second plan et de leur donner des bourses considérables pour qu'elles puissent penser faire carrière un jour», a dit Romaïssa Boualem qui rêve d'un podium aux JO-2020. C'est le même combat de l'autre boxeuse qualifiée aux JO-2020, Imène Khelif, après avoir décroché la médaille d'or au dernier tournoi préolympique, organisé du 20 au 29 février à Dakar au Sénégal. «Ma carrière a débuté en 2016, après avoir regardé les Jeux olympiques de Rio. Je rêvais de participer à un tournoi olympique. Je regardais les boxeurs algériens à la télévision en me disant dans la tête ''Un jour je serai à leur place''. Aujourd’hui, le rêve s'est concrétisé», a déclaré La native de Tiaret, âgée à peine de 20 ans. La sociétaire de l'AS Protection civile compte continuer sa carrière au sein de cette institution de l'Etat qui a tant donné à la boxe algérienne et qui a «fourni» une dizaine de boxeurs à la sélection algérienne. Khelif estime que «la boxe féminine est en pleine évolution». «La boxe féminine n'a pas encore atteint l'équité avec les messieurs, tant au chapitre des bourses que des règlements. Physiquement, on est capables de faire comme les garçons. La porte est grande ouverte pour nous les femmes en boxe. Il reste encore du chemin à parcourir, mais on est à des années-lumière par rapport à où nous étions avant», conclut-elle.