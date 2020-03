Caporal Rafiaa Hadiden : Un sapeur-pompier en première ligne des interventions

Rafaa Hadiden, caporal de la Protection civile, est la seule femme engagée en première ligne des interventions dans la wilaya de Tébessa, dont la plus marquante demeure, pour elle, celle opérée en 2019 pour l'exhumation des ossements de chouhada de la grotte Karet Essenoune dans la commune de Boukhedra. Le caporal Rafaa, âgée de 41 ans, a rejoint le corps de la Protection civile il y a 13 ans et continue d'exercer sa fonction avec le même enthousiasme qu'à ses débuts avec en plus le capital expérience. «Dès mes premiers jours dans ce corps aux missions humanitaires nobles, je m'y suis attachée. Je me sens fière d'exercer un travail qui sauve des vies et vient en aide à des personnes en danger», a-t-elle déclaré. Native de la ville d'El-Aouinet, le caporal Rafaa explique que le soutien «indéfectible» de sa famille et de ses collègues l'a beaucoup aidé dans son travail, indiquant que le secret de la réussite est le courage, ainsi que la confiance en Allah et en soi-même. Pour le directeur de wilaya de Protection civile, le lieutenant-colonel Sadek Draouet, le caporal Rafaa Hadiden est «un de ses éléments les plus compétents, constamment sur le terrain pour sauver des vies, escalader les montagnes ou affronter les flammes». Pour être au meilleur de sa forme, Rafaa débute sa journée par une séance d'entrainement physique dans une salle de sport. Outre les interventions quotidiennes, Rafaa a suivi une formation pour intégrer l'équipe de grimpeurs de montagne. Cette formation lui a permis de participer à plusieurs interventions en montagne. Une des actions à la fois les plus périlleuses et les plus méritoires effectuées par le caporal Rafaa a été d'exhumer en janvier 2019 les ossements de 24 chouhada exécutés par l'armée de colonisation française en 1957, puis jetés dans la grotte Karet Essenoune, dans la commune de Boukhgedra. «J'étais pleinement consciente des risques, notamment d'effondrement, à chaque fois que je traversais le tunnel de plusieurs mètres creusés pour atteindre l'excavation et en ressortir les ossements de chouchada, mais l'appel du devoir était plus fort que la peur», a-t-elle relevé. «Un sentiment de peur m'envahissait parfois notamment durant la nuit mais je me ressaisissais rapidement en récitant des versets du saint Coran, en allumant la torche placée sur le casque et en enfilant le harnais d'escalade pour descendre au fond de la grotte», ajoute la sapeur-pompier.