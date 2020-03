Benaïcha Nacera : L’enseignement, la passion d’une vie

Mlle Nacera Benaicha, professeur au lycée Ferhaoui-Hadj Abdelkader de Tighennif, souligne que le pays connaît un taux de féminisation grandissant de la profession. Elle dira que depuis son jeune âge, elle rêvait de rejoindre ce corps. Issue d’une famille lettrée, elle a baignée dans un contexte où la valeur de l’effort et du travail ont leu pesant d’or. Nacera décroche son Bac, série sciences en 1980, et s’inscrit à l’université d’Alger, avant de terminer ses études à Oran en biologie. Elle comptabilise plus de 30 ans d’années d’expérience sans que le désir de s'occuper des enfants ne prenne une ride. Nacera parvient à assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et la sphère privée. Elle a opté pour cette profession. Elle estime qu’il est urgent de renforcer la présence d'enseignants issus des universités possédant avec les capacités requises pour exercer le métier. «Nous voulons des professeurs investis à 100% avec des conditions sociales et professionnels en amélioration», explique-elle. «Mon père est moudjahid et plusieurs membres de ma famille sont tombés au champ d’honneur afin que la nouvelle génération puisse jouir de ses droits. Je suis fière d’être Algérienne. Ma mère est pour beaucoup dans mon éducation», souligne Nacera, qui a pris sa retraite récemment . A. Ghomchi