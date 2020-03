8 MARS, journée internationale de la femme, Chahrazed Seghir : Une styliste à l’ascension fulgurante

À 32 ans, le nom de Chahrazed Seghir création est désormais solidement ancré dans le paysage de la mode dans plusieurs pays. Chahrazed, mère de deux enfants, a introduit le concept de l’écologie dans la mode. La première robe-éco créée en 2017 a connu un franc succès. De Dubaï à Cannes, en passant par Paris, voici le portrait d’une styliste qui connaît une ascension fulgurante. Née en 1988 à Oran, Chahrazed Seghir est titulaire d’une licence en langues étrangères. Elle s’est découvert un intérêt et une passion irrésistible pour le monde de la beauté, de la couture et des arts. C’est ainsi qu’elle a décidé d’aller jusqu’au bout de son rêve. «Le stylisme a toujours constitué l’un de mes principaux centres d’intérêt. Je n’étais qu’une enfant lorsque j’ai commencé à dessiner des croquis que j’accrochais sur les murs de ma chambre avec mon nom en arrière-plan. C’était mon petit univers qui me permettait de vivre mes premiers défilés», raconte Chahrazed. «A l’âge de 10 ans j’ai réalisé mes premières créations pour mes poupées et plus tard pour mes copines», confie-t-elle. Mais le véritable déclic lui a été inspiré par un autre enfant de sa ville natale, devenu l’une des plus grandes icônes de la mode internationale, Yves Saint Laurent.

«Un jour, en regardent une chaîne thématique spécialisée dans la fashion-world, je tombe sur un défilé d’Yves Saint Laurent, j’ai eu le coup de cœur pour ses créations. C’est alors que j’ai commencé à m’intéresser à ce grand créateur. Je pense que c’était le principal élément déclencheur de ma carrière», confie la styliste. Après son cursus universitaire, elle a suivi une formation de couture dans un centre spécialisé. Elle a enchaîné avec une autre formation dans une école en région parisienne.

«J’ai organisé mon premier défilé en 2014 à Alger où j’ai présenté ma première collection. Ceci n’aurait pu se réaliser sans le soutien et l’encouragement de mon époux et de ma belle-mère, qui est couturière, mais aussi grâce à ma mère», assure Chahrazed. Son abnégation a fini par payer. Lors de sa participation au salon des textiles, la styliste a présenté sa seconde collection. La grande surprise de cet event fut une robe-écolo exposée en avant-première. Une œuvre réalisée à partir de matériaux récupérés, du papier cafte-étoile de jute-coquillage. «Cette robe a créé le buzz.

Cela m’a permis d’être contactée par une société française spécialisée dans l’événementiel pour participer à un défilé à Dubai. Six mois après, le même établissement m’a invitée à un événement de mode en marge du festival de Cannes où j’ai présenté ma collection intitulée (Flowers).

Ce fut un vrai tournant de ma carrière», dit-elle. Pour Chahrazed, toute «femme qui veut réussir, doit seulement croire en ses capacités à pouvoir atteindre son rêve et ne jamais abandonner».

Amel Saher